O momento é de incertezas na economia mundial. No Brasil, a taxa básica de juros está em apenas 2,0%, atingindo seu menor patamar histórico. Com isso, a rentabilidade de diversas modalidades de investimentos foi afetada. Em busca de melhores resultados, muitos investidores estão buscando saídas, como investir em renda variável.

Como funciona o mercado de renda variável

A renda variável é muito conhecida por seu grande potencial de rentabilidade, mas também pela pouca previsibilidade de resultados, devido à oscilação de seus ativos. Existe um grande potencial, mas também um certo grau de incerteza.

Como neste tipo de investimento não se sabe ao certo haverá lucro ou prejuízo, podemos considerar como uma aplicação de maior risco. Diferente da renda fixa, onde os resultados são mais previsíveis. Contudo, é possível identificar tendências, sejam elas de alta ou de baixa.

Para escolher um ativo de renda variável, normalmente os investidores precisam avaliar o mercado e utilizar estratégias específicas, lançando mão de análises gráficas e fundamentalistas. Desta forma, é bem provável que aumente as chances de ganhos e, consequentemente, ocorra uma redução nas perdas.

O que precisa ficar claro é que em renda variável até as projeções e estudos não são garantias, visto que o ativo pode sofrer oscilações no preço por influências econômicas, taxas, políticas e entre outros.

7 formas de investir em renda variável

Quando se fala em renda variável, é comum pensar na compra de ações. No entanto, não existe apenas esta forma de investir seu dinheiro neste mercado. Veja a seguir, 7 formas de investir em renda variável:

Compra de ações;

Contratos Futuros;

Fundos Imobiliários;

ETFs;

Opções;

COE;

Commodities.

Renda Fixa vs Renda Variável – entenda a diferença

A grande diferença entre esses dois tipos de investimento é que na renda fixa o investidor conhece a rentabilidade no momento da aplicação. Isto é, o investidor possui o conhecimento da taxa de rendimento do título, antes mesmo de realizar a compra.

Funciona assim: o investidor empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira, empresa ou o governo e, em troca, ao final de um prazo determinado, recebe o seu dinheiro acrescido de juros. É possível encontrar investimentos em renda fixa atrelados a diferentes indexadores, como a taxa Selic ou CDI.

Outro ponto sobre a renda fixa é que só existe a garantia da rentabilidade se a pessoa fica com o ativo até a data de vencimento. Caso ocorra a venda do título antes do prazo, a rentabilidade da aplicação será calculada proporcionalmente sobre o período. Com isso, não existe a garantia de um resultado satisfatório, visto que é possível que ocorra lucro ou prejuízo nesta aplicação.

E por fim, é interessante que o investidor entenda que certas aplicações em renda fixa não podem ser vendidas antes do prazo. Diferente da renda variável, onde as negociações de compra e venda do ativo podem ser feitas de forma rápida, a qualquer momento, no intuito de garantir boa rentabilidade com as oscilações do mercado.

Como começar a investir em renda variável

Investir em renda variável pode ser mais simples que muita gente imagina. Para começar é necessário ter conta em um banco de investimentos ou corretora de valores e transferir o dinheiro que pretende investir.

A partir daí, será preciso escolher os ativos que vai investir e realizar a compra por meio de uma plataforma chamada Home Broker. Depois, é só monitorar os resultados e se atentar para vender os ativos no momento certo.

É importante ter cuidado para realizar a venda de ativos e sempre fazer os ajustes necessários para manter a saúde da carteira.

Conte com a ajuda de um profissional

Não há segredo para começar a investir em renda variável. Entretanto, para conseguir resultados satisfatórios é primordial que seja feita a escolha certa do ativo, o prazo do investimento, como também conseguir estruturar a carteira que deseja de acordo com o seu objetivo e perfil de investidor.

Neste caso, o recomendado é que o investidor tenha suporte de especialistas qualificados, para que em conjunto, possam construir uma estratégia personalizada avaliando todo o cenário, em busca de obter a melhor performance. Se precisar de ajuda, conte com o time do BTG Pactual digital.