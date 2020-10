Como escolher uma empresa na hora de comprar ações na bolsa de valores

Hoje é possível investir na Bolsa de Valores até mesmo pelo celular. A maioria (senão todas) as corretoras têm aplicativos que concentram todas as informações sobre seus ativos e a própria plataforma de home broker, por onde são dadas as ordens de compras e vendas de ações e outros ativos.

Além disso, as informações sobre o mundo dos investimentos têm se tornado cada vez mais acessíveis. Mas nada disso acaba com a dúvida na hora de colocar toda a teoria na prática. Como escolher uma empresa para comprar ações?

Para o especialista em renda variável da Exame Research, Bruno Lima, o primeiro passo antes de decidir investir em um ativo é entender o modelo de negócio da empresa. “Essa análise sobre a essencial do negócio é o que nós chamamos de análise qualitativa”, explica o analista que também é professor do curso da Exame Academy IniciAção: Primeiros passos para começar a investir na Bolsa.

Depois disso, Lima afirma que o essencial é compreender os modelos de precificação das ações. Para isso, são usados diversos indicadores da empresa como lucro, preço das ações, e tantos outros que compõem a chamada análise quantitativa, baseada em números e resultados racionalizados. “A junção de ambos os modelos formam a chamada análise fundamentalista”, diz o analista.

É possível obter informações da parte qualitativa nos sites de relações com investidores das companhias, sites de associações e também em relatórios de casas de análise. As casas de análises também ajudam a entender e interpretar os dados disponibilizados pelas empresas para compreender se aqueles ativos são ideais para a carteira de investimentos, sempre considerando os objetivos individuais de cada investidor.

O curso da Exame Academy “IniciAção: Primeiros Passos para investir na Bolsa” tem uma aula inteira focada em mostrar às pessoas uma percepção diferente sobre os investimentos. O conteúdo elaborado e apresentado pelo analista da Exame Research Bruno Lima mostra que a área de atuação profissional de todos pode ajudar na hora de investir. “Uma pessoa que trabalha em determinado ramo, com certeza possui uma opinião diferenciada em relação àquele setor. Ela consegue perceber pontos fortes e fracos da área, compreende as estratégias da própria empresa e dos concorrentes”.

Mas para aqueles que não têm uma empresa ou uma especialização em alguma área, Lima explica que a lógica se encaixa do mesmo jeito. “Você já parou para refletir sobre a quantidade de empresas que são listadas em Bolsa e estão inseridas completamente na sua vida e na sua rotina? A proximidade com esses negócios e o fato delas estarem inseridas na sua rotina aumenta em muito a percepção em relação à qualidade do serviço e do produto que ela está te oferecendo.”

Para o analista e professor, conhecer mais afundo essas companhias que habitam a vida é o primeiro passo para começar a investir na Bolsa. “A motivação está mais próxima do que vocês imaginam. Conhecer melhor essas empresas com certeza vai tornar o processo de investimento mais fluido. Comece sempre pelo que vocês conhecem mais. O maior aliado do processo de investimento é o conhecimento”.