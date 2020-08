Em novo programa, Arthur Vieira de Moraes explica fundos imobiliários

Nunca foi tão importante para o brasileiro conhecer as possibilidades dos produtos oferecidos pelo mercado financeiro. A taxa Selic, estabelecida pelo governo em 2% no dia 5 de agosto e que vem caindo desde 2017, impacta diretamente o principal investimento do brasileiro, a caderneta de poupança — opção de 84% das pessoas que guardam dinheiro, segundo pesquisa da Anbima. O mercado de fundos imobiliários vem se apresentando como uma alternativa, e crescendo. De dezembro de 2016 a julho de 2020 o número de investidores nos fundos imobiliários aumentou 11 vezes, de 89.000 para 957.000.

Com esse público recém-chegado em mente, o professor Arthur Vieira de Moraes — que integra o time da EXAME Research, a casa de análise de investimentos da EXAME, desde o dia 17 de agosto — criou o programa FIIs em EXAME. O programa, que estreia amanhã, terá a duração de 1 hora e será semanal, transmitido às sextas-feiras, sempre às 15 horas, no canal do YouTube da EXAME Research.

Nesta primeira edição, Arthur, que é professor de finanças e doutorando em administração de empresas pela Universidade de São Paulo, receberá Leandro Bousquet e Luiz Filipe Araújo, da Vinci. Bousquet é o head da equipe imobiliária e membro do comitê estratégico da Vinci e já foi CFO (Chief Financial Officer) e diretor de relação com investidores da BRMalls Participações S.A.. Araújo, atualmente é o gestor responsável pela estratégia de ativos financeiros da corretora e desde 2014, trabalha na aquisição de imóveis compreendendo mais de 1 bilhão de reais em investimento total e 300 milhões de reais em operações de alavancagem.

Participe e inscreva-se para ser avisado quando o programa começar. Você também poderá enviar suas dúvidas diretamente para os especialistas, que irão selecionar as melhores perguntas para responder durante a transmissão.

Envie outras perguntas sobre fundos imobiliários para Arthur Vieira de Moraes. As perguntas selecionadas serão respondidas no novo programa semanal FIIs em EXAME, que estreia amanhã, 21 de agosto, às 15 horas. Clique no banner para garantir sua participação.