5 motivos para você investir em criptomoedas

As formas de investimento ao longo dos anos foram mudando por conta da tecnologia, e a criptomoeda é uma das principais. Apesar de estar cada vez mias em uso, esse tipo de investimento é desconhecido do grande público, visto como algo complexo e com riscos de perder dinheiro. No entanto, as criptomoedas evoluíram nos últimos anos, tornando-se um ativo opcional mais seguro.

O especialista em criptoativos da Exame Research, Nicholas Sacchi, comenta sobre a importância de investir nesse tipo de rendimento. “O mercado de criptoativos é, historicamente, descorrelacionado de outros mercados. Isso faz com que a inclusão desse tipo de ativo no seu portfólio represente uma decisão estratégica muito interessante, já que ela pode reduzir o risco geral da sua carteira, ao mesmo tempo em que potencializa o seu retorno”, disse.

Saiba as principais razões para investir nas criptomoedas:

1. Valorização

As criptomoedas tiveram um grande aumento no seu valor, especialmente o Bitcoin, que hoje está na casa dos R$60.000,00. Isso demonstra que o mercado é um dos mais valorizados para se investir, como explica o especialista da Exame Research.

“Se abrir para investir em criptoativos é fazer parte da revolução financeira que eles representam. É chamado na indústria de ‘Internet do Dinheiro’. Esse nome é dado pela capacidade de mudança promovida por esse mercado. A ideia é que os criptoativos vão representar para as finanças, o que a internet representou para a comunicação”

2. Segurança

Os pagamentos e as transações do Bitcoin são feitos sem qualquer vinculação de informações pessoais do usuário. Além disso, o sistema de Block Chain possui cópias de segurança e criptografia para garantir o máximo de segurança para quem quer investir na criptomoeda.

A rastreabilidade e a transparência também são características fundamentais nos criptoativos, segundo Sacchi.

“É possível, inclusive, identificar por quais carteiras determinadas unidade de Bitcoin passou, e se ela foi, ou não, utilizada em algum tipo de atividade criminosa”, afirmou.

3. Facilidade na transferência

As criptomoedas possuem uma ótima vantagem de que podem ser transferidas em qualquer dia e horário. Sem precisar esperar dia útil ou horário comercial para isso. Dessa maneira, facilita o processo de todos os investidores.

4. Patrimônio incensurável e Soberania individual

Um ponto primordial das criptomoedas é a liberdade e o controle sobre os investimentos. Sendo fundamental para garantir total confiabilidade de todos que desejam investir, dos mais experientes, até dos iniciantes. Dessa maneira, o ativo não pode ser confiscado, por exemplo, por qualquer entidade pública.

“Quando você tira do estado o monopólio do seu dinheiro, você elimina a existência de fronteiras geográficas. Isso faz com que ele possa circular livremente e gera um maior grau de controle individual sobre o seu patrimônio”, explica o especialista. Ele continua: “Em outras palavras, você tem a mais completa e absoluta liberdade de capital disponível na atualidade”.

5. Proteção econômica

O Bitcoin, por não pertencer a nenhuma país, não é afetado por medidas econômicas protecionistas, como em momento de crise ou declínio da economia. Dessa forma, é um excelente investimento para quem quer diversificar os seus ganhos.

“Alocar parte do seu patrimônio em cripto pode te proteger dos reflexos dessas medidas econômicas que são, muitas vezes, mal dimensionadas”, afirma Sacchi.

Quer aprender a investir em criptomoedas?

Sacchi é o professor do curso “Decifrando as Criptomoedas”, da Exame Academy. O conteúdo possui três módulos e pode ser concluído em 1h30min. Ao fim, o aluno terá plenas condições de investir no segmento de criptomoedas, entendendo todas as vantagens e riscos associados a essa prática.