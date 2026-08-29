O fim de uma era: Tim Cook deixa comando da Apple depois de 15 anos

Em 24 de agosto de 2011, Steve Jobs renunciou ao cargo de CEO da Apple por causa da saúde debilitada e indicou, em uma carta curta ao conselho da empresa, o nome de seu sucessor: Tim Cook, então diretor de operações havia seis anos. Jobs morreria pouco mais de um mês depois, em 5 de outubro daquele ano.

Quinze anos depois, quase no aniversário exato dessa transição, a Apple anunciou o fim do ciclo de Cook. A partir de 1º de setembro, Cook deixa o posto de CEO para se tornar presidente do conselho da empresa, e John Ternus, até então vice-presidente sênior de engenharia de hardware, assume o comando.

Entre uma sucessão e outra, a Apple deixou de valer US$ 350 bilhões para ultrapassar US$ 4 trilhões — um salto de mais de dez vezes que fez de Cook, ironicamente, o CEO mais bem-sucedido financeiramente da história recente da própria empresa que ele um dia temeu não conseguir liderar sem Jobs.