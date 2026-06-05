Dell Technologies World 2026 destaca infraestrutura como peça-chave na nova fase da IA

Apresentado por Dell Technologies

Depois de um ciclo marcado pela popularização dos modelos generativos e pela corrida experimental dentro das empresas, a inteligência artificial passa por uma fase de transição decisiva no mercado corporativo. É nesse contexto que o Dell Technologies World 2026 reuniu executivos globais, parceiros e clientes da Dell Technologies não para falar sobre o potencial da IA, mas sobre a necessidade de construir uma base capaz de sustentar essa tecnologia como parte efetiva da operação dos negócios.

A edição deste ano do evento, realizada em Las Vegas (EUA), entre 18 e 21 de maio, abriu com anúncios voltados a acelerar a adoção de inteligência artificial nas empresas, da infraestrutura on-premises aos data centers de larga escala. Em destaque esteve a ampliação da parceria com a NVIDIA, enquanto a agenda também trouxe novidades focadas na modernização dos data centers, com ênfase em eficiência operacional e preparação da infraestrutura de processamento computacional e de armazenamento de dados para a expansão da IA.

Para Michael Dell, as empresas que estão “vencendo a corrida da IA” são aquelas que já entenderam o quanto a tecnologia estará, cada vez mais, vinculada a ambientes reais (indo muito além de chatbots e copilotos, por exemplo) e, por isso, estão investindo em uma infraestrutura mais completa e integrada, capaz de sustentar a era da IA.

“A Dell está construindo uma infraestrutura que transforma insights isolados em inteligência e ação”, disse o fundador e CEO da companhia. Ao lado de Jensen Huang, CEO da NVIDIA, Michael Dell reforçou o quanto o investimento correto em infraestrutura consegue suportar soluções que ajudam as empresas a tirar projetos do estágio de protótipo e levá-los à produção real. Em vez de adaptar sistemas existentes, as empresas precisam redesenhar seus ambientes para suportar workloads intensivos, distribuídos e altamente dependentes de dados.

Na prática, esse movimento já tem gerado impacto direto nos negócios. Um dos exemplos apresentados no evento foi o da farmacêutica Eli Lilly, que vem escalando o uso de IA em pesquisa e manufatura para acelerar a descoberta de medicamentos e otimizar operações. A iniciativa mostra como uma infraestrutura preparada para IA tem deixado de ser apenas uma aposta tecnológica para se tornar uma alavanca concreta de inovação e competitividade.

Para alavancar ainda mais essas ofertas para os clientes corporativos, a Dell AI Factory with NVIDIA (fábrica de IA da Dell) foi expandida. A plataforma, lançada em 2024, reúne infraestrutura, softwares, armazenamento e capacidade computacional para ajudar empresas a desenvolver, implementar e escalar aplicações de inteligência artificial de forma integrada. Com a atualização, a plataforma passa a acelerar o tempo de geração de valor nas empresas em até 84%.

Outra solução apresentada pela companhia, o Dell Deskside Agentic AI, permite a implementação de IA agêntica localmente em workstations de alto desempenho. Essa abordagem busca solucionar desafios relacionados à soberania de dados e à latência, oferecendo uma alternativa aos modelos exclusivamente baseados em nuvem.

“Agora todos os dados estão ganhando vida e, como empresa líder no setor, temos as soluções de infraestrutura para fazer tudo isso acontecer”, reforçou Dell. “Cada inovação que anunciamos nesta edição do evento foi construída em torno de uma ideia: a de que a IA deve ser local, segura e escalável”, concluiu.