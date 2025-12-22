Os 50 anos do Grupo Carrefour no Brasil

Desde o início, a estratégia do Carrefour no Brasil foi guiada pela leitura atenta das especificidades locais. O grupo combinou seu DNA francês com fornecedores, produtos e hábitos brasileiros, criando um modelo híbrido que se mostrou decisivo para a aceitação da marca.

Ao longo das décadas, essa lógica deu origem a um ecossistema de negócios integrado e complementar. A bandeira Carrefour opera hoje em diferentes formatos, do hipermercado às lojas de proximidade, atendendo compras de abastecimento e necessidades imediatas.

O Atacadão, adquirido em 2007, tornou-se o motor de crescimento do grupo, ampliando o acesso ao consumo com preços competitivos e viabilizando o abastecimento do pequeno comércio. Já o Sam’s Club introduziu um modelo de clube de compras baseado em curadoria e exclusividade.

Essa arquitetura reflete a multiplicidade do consumo contemporâneo. “O nosso cliente muitas vezes é o mesmo, mas está em momentos diferentes de compra”, explica José Rafael Vasquez, CEO do Carrefour e do Sam’s Club no Brasil. A transversalidade entre formatos permite ao grupo estar presente em diferentes ocasiões da jornada do consumidor, do atacarejo à experiência premium.