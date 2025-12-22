Os 50 anos do Grupo Carrefour no Brasil

Publicado em 22/12/2025, às 17:00.
Quando o Grupo Carrefour Brasil inaugurou seu primeiro hipermercado no país, em 1975, às margens da Marginal Pinheiros, em São Paulo, o Brasil ainda dava seus primeiros passos rumo ao varejo moderno. A unidade, a primeira da companhia fora da Europa, introduziu um novo padrão de consumo, reunindo sob o mesmo teto alimentos, eletrodomésticos e bens duráveis, com preços acessíveis e sortimento inédito para o consumidor brasileiro.
Cinco décadas depois, o Carrefour se consolidou como o maior varejista alimentar do país e um dos principais agentes de transformação econômica, social e tecnológica do Brasil. São cerca de mil pontos de venda espalhados por todos os estados e o Distrito Federal, mais de 60 milhões de clientes atendidos por mês e aproximadamente 125 mil colaboradores.
A operação brasileira tornou-se, nas palavras do próprio CEO, um reflexo da capacidade de adaptação da companhia. “Deu certo porque adaptamos nosso modelo ao que o cliente brasileiro precisava”, afirma Pablo Lorenzo, CEO do grupo no Brasil.
Um ecossistema moldado pelo comportamento do consumidor
Desde o início, a estratégia do Carrefour no Brasil foi guiada pela leitura atenta das especificidades locais. O grupo combinou seu DNA francês com fornecedores, produtos e hábitos brasileiros, criando um modelo híbrido que se mostrou decisivo para a aceitação da marca.
Ao longo das décadas, essa lógica deu origem a um ecossistema de negócios integrado e complementar. A bandeira Carrefour opera hoje em diferentes formatos, do hipermercado às lojas de proximidade, atendendo compras de abastecimento e necessidades imediatas.
O Atacadão, adquirido em 2007, tornou-se o motor de crescimento do grupo, ampliando o acesso ao consumo com preços competitivos e viabilizando o abastecimento do pequeno comércio. Já o Sam’s Club introduziu um modelo de clube de compras baseado em curadoria e exclusividade.
Essa arquitetura reflete a multiplicidade do consumo contemporâneo. “O nosso cliente muitas vezes é o mesmo, mas está em momentos diferentes de compra”, explica José Rafael Vasquez, CEO do Carrefour e do Sam’s Club no Brasil. A transversalidade entre formatos permite ao grupo estar presente em diferentes ocasiões da jornada do consumidor, do atacarejo à experiência premium.
Tecnologia como meio, não como fim
A transformação digital ganhou tração nos últimos anos, mas a companhia reforça que a tecnologia não é um fim em si mesma. “Não há tecnologia sem dor do cliente; é preciso solucionar alguma coisa com ela”, afirma Aydes Marques, Chief Digital Officer do Grupo Carrefour Brasil. Segundo ele, a inteligência artificial e os dados só geram valor quando simplificam processos e reduzem fricções na experiência de compra.
A identificação do consumidor é um dos principais desafios do varejo físico. “Sempre que um cliente entra no e-commerce, ele está 100% identificado. Quando entra na loja, não necessariamente”, explica Marques. Para o executivo, a ausência dessa informação representa perda de oportunidade: “Quando um varejista não sabe quem compra o quê, ele deixa dinheiro na mesa.”
Nesse contexto, o Banco Carrefour exerce papel central na estratégia de fidelização. A integração entre meios de pagamento e jornada de consumo amplia o relacionamento com o cliente. “Um cliente com cartão e que compra em mais de um formato do Grupo pode gastar até 200% a mais por ano”, afirma Felipe Gomes, CEO do Banco Carrefour.
Escala econômica e responsabilidade social
Com faturamento superior a R$ 120 bilhões anuais e presença nacional, o Grupo Carrefour Brasil exerce influência direta sobre cadeias produtivas e mercados locais. Essa escala amplia também a responsabilidade social da companhia. “Nosso tamanho no Brasil é também a nossa força para fazer a diferença”, afirma Nelcina Tropardi, vice-presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico do grupo.
A empresa é hoje o principal empregador de beneficiários do Bolsa Família e mantém programas estruturados de formação, mobilidade interna e inclusão. A diversidade ocupa posição estratégica nessa agenda. “A diversidade cria valor não só para a sociedade, mas também para a companhia”, diz Lorenzo, ao comentar as metas de equidade racial e de gênero estabelecidas até 2030.
Sustentabilidade integrada ao modelo de negócios
A atuação ambiental do grupo se concentra, sobretudo, na cadeia de fornecimento. A política de compra responsável de carne bovina envolve monitoramento contínuo por imagens de satélite e sistemas próprios de homologação de fazendas em todos os biomas brasileiros. A agenda de sustentabilidade inclui ainda metas de redução de emissões, combate ao desperdício de alimentos e economia circular.
Para a liderança da área, sustentabilidade e negócio caminham juntos. “A transição dos sistemas alimentares, a produção regenerativa e a redução de carbono são metas de sustentabilidade, mas, mais do que isso, são objetivos de negócio”, afirma Susy Yoshimura, diretora sênior de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil.
Em situações de crise, essa estrutura se traduz em resposta rápida. Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024, a companhia mobilizou sua logística nacional para doações em larga escala, congelou preços de itens essenciais e apoiou diretamente comunidades afetadas.
Um futuro construído no cruzamento de caminhos
Cinco décadas após a inauguração da primeira loja, o significado do nome Carrefour, cruzamento, ponto de encontro, permanece como síntese da estratégia do grupo no Brasil. A empresa evoluiu de um varejista tradicional para um ecossistema integrado que conecta consumo, serviços financeiros, tecnologia, imóveis e impacto social.
Para Pablo Lorenzo, celebrar o passado não é suficiente. “Os 50 anos do passado não serão os mesmos 50 do futuro”, afirma o executivo. “Como líderes, temos de continuar evoluindo o nosso negócio”. Entre escala e personalização, eficiência e responsabilidade social, o Grupo Carrefour Brasil chega ao cinquentenário preparado para seguir no centro das transformações que moldam o varejo no país.
Acesse aqui a edição especial da EXAME em parceria com Grupo Carrefour Brasil.
