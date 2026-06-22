O caminho para alavancar o crescimento do Brasil passa pela infraestrutura

O debate sobre infraestrutura no Brasil passa, cada vez mais, pela interação entre capital privado, ambiente regulatório estável e visão de longo prazo. Mais do que viabilizar obras e ativos, essa agenda tem impacto direto sobre produtividade, desenvolvimento regional, geração de empregos e competitividade.

Em 2025, os investimentos em infraestrutura alcançaram cerca de R$ 280 bilhões nas áreas de energia elétrica, transporte e logística, saneamento básico e telecomunicações. O maior protagonismo vem do setor privado, responsável por mais de 80% dos investimentos, na esteira das concessões e PPPs realizadas no país.

Esse avanço tem efeito multiplicador sobre a economia. Segundo o Boletim da Infraestrutura, do FGV IBRE, cada R$ 1 milhão investido em construção civil pode gerar até 33,25 empregos, enquanto o mesmo valor aplicado em transportes pode movimentar R$ 3,34 milhões em produção econômica, além de contribuir para a redução do Custo Brasil.

Na logística, a expansão ferroviária vem se consolidando para trazer equilíbrio para matriz de transportes — especialmente no escoamento de commodities agrícolas e minerais. Para funcionar, esse modelo depende de algo essencial: conectar regiões produtoras, no interior do país, aos portos com previsibilidade e escala.

A Rumo aposta na ampliação da malha ferroviária e da capacidade operacional como forma de tornar o transporte mais eficiente e reduzir custos ao longo de toda a cadeia.

Em 2025, a companhia transportou 84,2 bilhões de TKU, um crescimento de 5,4% em relação a 2024, além de investir R$ 6 bilhões em expansão de capacidade, produtividade e segurança operacional.