Pessoas no centro: como o Grupo Casas Bahia redesenhou sua estratégia no varejo

Quando o Grupo Casas Bahia anunciou, há dois anos, um amplo plano de transformação para fortalecer sua eficiência operacional, recuperar margens e reposicionar a companhia para um crescimento sustentável, a leitura predominante do mercado foi prática: haverá revisão do portfólio de lojas, otimização logística, uma maior disciplina de capital e a integração entre canais físicos e digitais. Por trás dessas frentes, porém, ganhou força uma convicção que hoje orienta decisões estratégicas da empresa: não existe transformação de um negócio sem a transformação da sua cultura.

No varejo, segmento no qual o Grupo Casas Bahia atua, a experiência do cliente depende diretamente da atuação de milhares colaboradores. Assim, a agenda de gente passou a ocupar o centro do plano de transformação da empresa.

“Fazer uma gestão de mudanças é, primeiro, entender qual é a cultura que a empresa tem e qual é a cultura que queremos ter. A partir daí, definimos como fazer esse caminho de transformação. No nosso caso, entendemos que era essencial resgatar esse ‘varejar’ do Grupo Casas Bahia, essa dedicação total ao cliente e olhar o negócio como um todo”, analisa Andreia Nunes, diretora executiva de gente e gestão no Grupo Casas Bahia.

Em uma companhia com mais de 70 anos, a área de gente e gestão passou a estruturar iniciativas que vão além das políticas tradicionais de recursos humanos. O objetivo é criar um ambiente mais inclusivo e colaborativo, formar líderes preparados para conduzir mudanças, alinhar equipes à estratégia de longo prazo e fortalecer a identidade da marca em um novo ciclo. A postura também passou a ser vista como um diferencial competitivo em um setor historicamente marcado por alta rotatividade, desafios de engajamento e pressão por resultados de curto prazo.