AI Summit EXAME mostra caminhos para a IA gerar valor nas empresas

A inteligência artificial aplicada aos negócios foi o tema do AI Summit EXAME, realizado em 2 de junho, em São Paulo, pela EXAME em parceria com a Saint Paul. O encontro reuniu especialistas, executivos e lideranças com a proposta de conectar tecnologia, estratégia, gestão e tomada de decisão. Ao longo de mais de oito horas, a programação somou 16 painéis, organizados entre quatro palestras em um grande auditório e debates simultâneos em salas paralelas.

A programação do auditório começou com Sérgio Sacani. O geofísico levou a discussão da IA para além de modelos, algoritmos e aplicações corporativas. Sua palestra relacionou o avanço da tecnologia à disputa por energia, chips, minerais estratégicos e infraestrutura. Sacani destacou o papel das terras raras, do processamento desses insumos e da exploração lunar na corrida internacional pela inteligência artificial. A Lua apareceu como parte de uma agenda que combina recursos naturais, direito espacial, geopolítica e uso de IA em atividades como mineração, mapeamento e operação de robôs.

Em seguida, Cristiano Nobrega, Chief Data & AI Officer da TOTVS, defendeu que a estratégia de IA nas companhias comece pela clareza sobre problemas, métricas, dados e governança, não pelo entusiasmo com modelos. Afirmou que apenas 7% do mercado consegue extrair valor real da ferramenta e apontou a engenharia de dados como etapa decisiva, responsável por boa parte do esforço de um projeto bem-sucedido. Abordou ainda agentes de IA, métricas de resultado e o papel humano na implantação, e resumiu que ela só decola quando deixa de ser discurso e passa a operar com método e retorno mensurável.