Redes do Amanhã: entre a promessa renovável e os nós da infraestrutura

Cerca de 25% dos brasileiros comprometem em torno de 10% de sua renda apenas para pagar a conta de luz, segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética). A constatação sintetiza o que o setor passou a chamar de injustiça tarifária. No painel que abriu o evento, o diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval Feitosa, mostrou que os subsídios cresceram 25% entre 2024 e 2025. Apenas na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), o impacto previsto para 2026 é de R$ 52,7 bilhões, representando entre 12% e 20% do valor final pago pelo consumidor. Somam-se a esse custo cerca de 23% em impostos.

Feitosa defendeu que a revisão tarifária é uma urgência social. "A tarifa é uma preocupação e continuará sendo. Precisamos reavaliá-la de forma organizada para que o consumidor tenha sua modicidade. Modicidade tarifária não é um luxo no país. Ela é necessária", afirmou. Advertiu ainda que "energia cara não é bom para a população, para o setor produtivo e não é bom também para os governos, apesar de, em algum momento, acharem que podem arrecadar mais".

A diretora técnica da PSR, Angela Gomes, argumentou que proteger o consumidor vulnerável e modernizar a rede são objetivos que se reforçam, não que se excluem. Ela defendeu revisão dos preços de referência na tarifa e investimentos em distribuição, apontando que a pressão sobre o sistema crescerá com novos data centers, eletrificação do transporte público e eventos climáticos cada vez mais frequentes. Para ela, a resposta passa por redes "resilientes, multifocais e digitalizadas".

O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), presidente da Comissão de Transição Energética na Câmara, apontou incentivos mal calibrados à geração fotovoltaica como um dos vetores de distorção tarifária. É autor do PLP 100/2026, que propõe uma lei de responsabilidade tarifária para limitar subsídios — construída, segundo ele, "a partir da história recente do setor, do aprendizado, com participação de técnicos da Aneel". Defende uma rede elétrica integrada, inteligente e inclusiva, que batizou de rede IN.

O Secretário Nacional de Energia Elétrica do MME, João Daniel de Andrade, reconheceu os obstáculos políticos às reformas estruturais. A tentativa de retirar o ICMS da tarifa social esbarrou nos estados, e a revisão da CDE enfrentou resistência parlamentar durante a tramitação da MP 1300/2025, convertida na Lei 15.269/2025. Para Andrade, a saída exige uma mudança de lógica: "A gente precisa de políticas focadas no consumo. A gente quer que o setor seja equilibrado de forma que o consumo responda aos incentivos."