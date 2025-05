Zendaya exibe anel de noivado milionário com Tom Holland no Met Gala 2025; veja valor Zendaya chega ao Met Gala 2025 com terninho Louis Vuitton e anel de noivado que ganhou de Tom Holland

