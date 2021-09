Xuxa vende famosa mansão por R$ 45 milhões para cantora; veja fotos

A apresentadora Xuxa Meneghel vendeu sua mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por 45 milhões de reais.

Com 2.626m², a mansão possui cinco quartos, hall de entrada, 14 banheiros, varanda, três lavabos, duas piscinas (externa e interna), escritório, sala de jantar, sala de TV e cinema, jardim de inverno com viveiro para pássaros raros, academia de ginástica, closet, lavanderia, suíte para governanta e mais dois cômodos no subsolo, além seis vagas cobertas na garagem. A apresentadora decidiu deixar o imóvel após a morte da mãe, Alda Meneghel, em março de 2018.

Os novos proprietários não são rostos tão conhecidos assim. Trata-se do casal Karinah, que é cantora de pagode, e Diether Werninghaus. Curitibana criada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Karinah tem despontado como nome promissor no universo do samba e do pagode, especialmente durante a pandemia, quando participou de lives de bambas como Alcione e Péricles.

A artista que se diz "apaixonada pelo Nordeste" — e que descobriu o gosto por samba ao passar um período em Salvador, na Bahia — é casada com Diether, herdeiro de Geraldo Werninghaus (1932-1999), patriarca de uma das famílias mais ricas do país.

A partir de novembro, o casal vai se mudar, com os dois filhos gêmeos de 4 anos, para o imóvel onde Xuxa morou de 2009 a 2021. A casa, que ocupa uma quadra inteira de um condomínio particular, foi projetada, à época, de acordo com orientações específicas da apresentadora.

Fortuna bilionária

Diether Werninghaus é um dos nomes à frente da empresa WEG, com sede em Jaraguá do Sul (SC), uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Em 2020, dez dos 33 novos bilionários do Brasil listados pela revista "Forbes" tinham seus patrimônios relacionados à multinacional brasileira, fundada em 1961 por Geraldo Werninghaus. Seu faturamento total, no último ano, foi de R$ 17,5 bilhões.

Atualmente, a marca WEG concentra o maior número de bilionários numa iniciativa privada brasileira. Segundo a "Forbes", são 13 herdeiros com patrimônios acima dos bilhões que representam a empresa, entre eles Diether Werninghaus, casado com Karinah. Em 2020, a soma das fortunas do "clube dos 13" era de R$ 87,64 bilhões.

Parcerias musicais

Nos últimos anos, Karinah e Diether têm se dividido entre Balneário Camboriú, onde reside a maior parte da família de ambos, e o Rio de Janeiro, lugar onde Karinah tenta alavancar a carreira musical.

Recentemente, ela travou parcerias com Sorriso Maroto, Belo, Bom Gosto, Mumuzinho, Dudu Nobre e Xande de Pilares. E emplacou, pela primeira vez, uma canção como trilha sonora de novela — a música "Medo de amar" embalou a trama dos personagens Bel (Dandara Mariana) e Zezinho (João Baldasserini) em "Salve-se quem puder" (2020).

"Estou levando ao público algo que há mais de 20 anos nao se vê: uma mulher cantando pagode. Precisamos do apoio do público. O samba está na rua e o mercado está precisando consumir algo novo", afirmou Karinah, durante um live, em abril de 2021.

Troca de mansões

Na capital fluminense, o casal Karinah e Diether já mantém outra mansão. O imóvel de quatro pavimentos, em um condomínio na Barra da Tijuca, possui nove quartos, estúdio de ensaio, churrasqueira com pedras vulcânicas, sauna e piscina. "É uma casa de boneca. Charmosa, aconchegante. Realmente um sonho de menina", definiu Karinah em entrevista a uma revista de decoração no ano passado.

Karinah, de 40 anos, e Diether, de 61, são pais dos gêmeos Lilian e Gerd, de 4 anos. Ela também é mãe de Carlos Eduardo e Sarah, frutos de relacionamentos anteriores, e que atualmente estão fazendo faculdade no Paraná e em Santa Catarina.

(Com Agência O Globo)

