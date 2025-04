Wind Breaker: 2ª temporada de anime estreia nesta quinta-feira, 3; saiba onde assistir

O anime Wind Breaker retorna com sua segunda temporada, e os fãs poderão assistir ao primeiro episódio legendado a partir de 3 de abril, às 14h30 (no horário de Brasília).

O anime estará disponível exclusivamente na Crunchyroll para os seguintes territórios: América do Sul, Europa, África, América do Norte, América Central, Oceania, Oriente Médio, CEI e Subcontinente da Índia.

A série conta a jornada de Sakura, um estudante do primeiro ano que, vindo de fora da cidade, se prepara para enfrentar desafios imensos, mas acaba se deparando com um grupo que protege a cidade ao invés de se envolver em brigas.

A primeira temporada, que conquistou muitos fãs com sua mistura de ação e personagens cativantes, contou com a direção de Toshifumi Akai (Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia), o estúdio de produção CloverWorks, a coordenação de enredo de Hiroshi Seko (Chainsaw Man), design de personagens de Taishi Kawakami e uma trilha sonora energética assinada por Ryo Takahashi (SK8 the Infinity).

Onde assistir Wind Breaker?