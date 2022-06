William Bonner deixará o Jornal Nacional e já pode ter substituto, afirma site

O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, já está com data marcada para deixar a bancada de um dos programas de maior audiência da TV brasileira.

Após 26 anos no ar, Bonner se prepara para sair no segundo semestre de 2023 -- mesmo com seu contrato com a Globo indo até 2025.

As informações são do Observatório da TV, que afirma que o assunto segue em sigilo nos bastidores da emissora.

O site relata que uma pesquisa interna feita pelo mercado publicitário indicou o jornalista César Tralli como sucessor de William Bonner, mas nada foi confirmado pela Globo.

