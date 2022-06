William Bonner desmente site e diz que não planeja sair do Jornal Nacional

O jornalista William Bonner afirmou que não tem intenção de sair do Jornal Nacional após rumores de que ele planejava sair do programa no segundo semestre de 2023 circularem na internet.

A informação foi divulgada pela primeira vez no site Observatório da TV, que afirmou que o assunto seguia em sigilo nos bastidores da emissora.

Nesta sexta-feira, 10, a colunista da Folha, Cristina Padiglione, divulgou a nota enviada pelo apresentador, que nega sua saída do jornal:

"Não sei quem inventa esses boatos de que eu pretenderia sair da Globo, mas a intenção é óbvia: ganhar dinheiro ao levar pessoas a clicar no link enganoso. Meu nome e os de outros colegas da Globo têm sido usados sistematicamente com esse propósito por sites que vivem desse expediente baixo.

"Meus planos profissionais estão todos concentrados no Jornal Nacional e em projetos do jornalismo da Globo para os quais fui e ainda vier a ser escalado. Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos na Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país."

