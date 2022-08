Vulcão expele 58 mil piscinas olímpicas de água e afeta camada de ozônio

Um grupo de pesquisadores da NASA concluiu, por meio da análise de imagens de satélite e outros indicadores, que uma explosão do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, na ilha de Tonga, que ocorreu abaixo do fundo do mar do Pacífico, despejou na atmosfera o equivalente a 58 mil piscinas olímpicas de vapor de água.

A erupção ocorreu no dia 15 janeiro e provocou tsunamis em toda a região, atingindo também a Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, Rússia, Peru e Chile. Agora, após meses de estudos, o cientista Luis Millan e o time de especialistas que lidera na NASA descobriu que os 146 trilhões de gramas de vapor de água expelidos pelo vulcão atingiram a estratosfera e a impactaram a camada de ozônio.

"Nunca vimos nada como isso", disse Millan, cientista especializado em estudos da atmosfera do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA na Califórnia. Segundo a NASA, a quantidade de vapor de água que atingiu a estratosfera pode provocar reações químicas capazes de piorar, ao menos temporariamente, a condição da camada de ozônio, e contribuir para a elevação da temperatura na Terra.

A erupção, considerada a mais dramática desde 1883, começou no final de dezembro do ano passado e atingiu seu ápice em meados de janeiro, com ondas de mais de 20 metros. Os moradores de Tonga e áreas próximas foram evacuados. Mesmo assim, foram registradas quatro mortes e dezenas de construções foram danificadas. Cidades litorâneas no Japão também precisaram ser evacuadas.

A unidade da Cruz Vermelha da China enviou um pacote de ajuda humanitária emergencial para Tonga de US$ 100 mil. A Índia doou outros US$ 200 mil.

