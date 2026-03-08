Pop

Você saberia? Pergunta sobre livro proibido derruba participante no “Quem Quer Ser Um Milionário”

Questão histórica sobre censura durante o regime militar surpreendeu competidor no quadro do Domingão com Huck.

Questão histórica sobre censura durante o regime militar surpreendeu competidor no quadro do Domingão com Huck. (Reprodução/Globo)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 8 de março de 2026 às 18h27.

Um participante do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, exibido no Domingão com Huck hoje, 8, perdeu a chance de levar o prêmio máximo após errar uma pergunta sobre história e literatura: 'qual desses clássicos da literatura mundial a ditadura militar argentina proibiu?'

O engenheiro Luiz Cordovil, de 34 anos, natural de Tefé (AM), deixou o programa com R$ 150 mil depois de não acertar a questão sobre qual clássico da literatura foi proibido durante a ditadura militar argentina.

Especialista em Inteligência Artificial, Cordovil precisava de cerca de R$ 300 mil para realizar dois objetivos pessoais: pagar uma cirurgia reparadora após perder 50 quilos depois de uma bariátrica e quitar o apartamento onde mora com o irmão.

Pergunta decisiva envolvia censura na ditadura militar argentina

A pergunta que tirou o amazonense da disputa foi direta: qual desses clássicos da literatura mundial a ditadura militar argentina proibiu? Mesmo após eliminar duas alternativas, o participante escolheu “Guerra e Paz”, romance do escritor russo Leo Tolstoy. A resposta correta, no entanto, era “O Pequeno Príncipe”, obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry.

O livro chegou a ser proibido na Argentina durante o regime militar comandado pelo general Jorge Rafael Videla, que governou o país entre 1976 e 1981. Na época, autoridades classificaram a obra como portadora de ideias consideradas subversivas.

O quadro “Quem Quer Ser Um Milionário” é um dos momentos mais populares do programa dominical e frequentemente coloca os participantes diante de perguntas difíceis sobre história, ciência, cultura e literatura mundial.

