Você saberia? Pergunta sobre livro proibido derruba participante no “Quem Quer Ser Um Milionário”

Um participante do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, exibido no Domingão com Huck hoje, 8, perdeu a chance de levar o prêmio máximo após errar uma pergunta sobre história e literatura: 'qual desses clássicos da literatura mundial a ditadura militar argentina proibiu?'

O engenheiro Luiz Cordovil, de 34 anos, natural de Tefé (AM), deixou o programa com R$ 150 mil depois de não acertar a questão sobre qual clássico da literatura foi proibido durante a ditadura militar argentina.

Especialista em Inteligência Artificial, Cordovil precisava de cerca de R$ 300 mil para realizar dois objetivos pessoais: pagar uma cirurgia reparadora após perder 50 quilos depois de uma bariátrica e quitar o apartamento onde mora com o irmão.

Pergunta decisiva envolvia censura na ditadura militar argentina

A pergunta que tirou o amazonense da disputa foi direta: qual desses clássicos da literatura mundial a ditadura militar argentina proibiu? Mesmo após eliminar duas alternativas, o participante escolheu “Guerra e Paz”, romance do escritor russo Leo Tolstoy. A resposta correta, no entanto, era “O Pequeno Príncipe”, obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry.

O livro chegou a ser proibido na Argentina durante o regime militar comandado pelo general Jorge Rafael Videla, que governou o país entre 1976 e 1981. Na época, autoridades classificaram a obra como portadora de ideias consideradas subversivas.

O quadro “Quem Quer Ser Um Milionário” é um dos momentos mais populares do programa dominical e frequentemente coloca os participantes diante de perguntas difíceis sobre história, ciência, cultura e literatura mundial.