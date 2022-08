Você emprestaria seu rosto a um robô? Empresa paga 100 mil dólares para quem topar

Uma empresa americana chamada Promobot irá pagar US$ 100 mil para quem disponibilizar o rosto em uma nova linha de robôs. As máquinas estão sendo desenvolvidas para trabalhar em hotéis e shoppings e tem previsão de lançamento para 2023.

De acordo com a empresa, não há requisitos de idade ou gênero para os rostos, a ideia é que ele seja apenas “amigável”. A nova linha de robôs está sendo elaborada a pedido de uma outra empresa americana que trabalha com shoppings e aeroportos.

A Promobot foi criada em 2013 e seus robôs já estão no mercado. Alguns já trabalham como atendentes e recepcionistas no Aeroporto Internacional de Baltimore-Washington, nos EUA, e no centro comercial Dubai Mall, nos Emirados Árabes.

Para quem tiver interesse, basta se inscrever no site da Promobot e ter mais de 25 anos. O escolhido assinará um termo em que cede para sempre os direitos de uso do rosto, além de colaborar com o desenvolvimento do modelo.

