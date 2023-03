Viúva de Kobe Bryant recebe indenização milionária após fotos do acidente vazarem; veja valor

Em 2020, o ex-jogador de basquete Kobe Bryant sofreu um acidente bastante trágico: o helicóptero que o transportava pegou fogo e caiu, e a queda matou não somente o jogador, como também sua filha, Giovanna, de 13 anos. Na época, alguns policiais e bombeiros tiraram fotos do corpo dele, que vazaram pela internet e divulgaram Bryant em um momento delicado de luto para a família. A viúva dele, Vanessa Bryant, ficou horrorizada.

Ao perceber a falta de empatia desses profissionais que fotografaram o corpo do então marido, ela resolveu se pronunciar sobre o assunto e partiu em busca da responsabilização. E Vanessa conseguiu: três anos depois, ela vai receber uma indenização de R$ 150 milhões, feita a partir do processo aberto em 2020.

A informação foi divulgada pelo portal Mirror, pelo advogado de defesa de Bryant. "Hoje marca o ponto culminante da corajosa batalha da Sra. Bryant para responsabilizar aqueles que se envolveram nessa conduta grotesca. Ela lutou pelo marido, pela filha e por todos aqueles na comunidade cuja família falecida foi tratada com o mesmo desrespeito", disse ele.

Relembre o caso

Em janeiro de 2020, Kobe viajava no próprio helicóptero, um Sikorsky S-76, com pelo menos outras oito pessoas quando aeronave caiu e pegou fogo. Os serviços de emergência compareceram ao local do acidente e confirmaram que não havia sobreviventes.

Segundo testemunhas oculares, o motor da aeronave produziu um barulho estranho antes da queda.

Desde que abriu o processo, Vanessa Bryant tem conseguido indenizações aos poucos. Em agosto do ano passado, ela já havia recebido R$ 83 milhões no mesmo processo, contra o Condado de Los Angeles.

No processo, a viuva diz que "as imagens gratuitas logo se tornaram comentadas dentro do departamento, pois os deputados as exibiam aos colegas em ambientes que nada tinham a ver com a investigação do acidente". Ela detalha, inclusive, que "um policial até usou fotos das vítimas para tentar impressionar uma mulher em um bar, gabando-se de estar no local do acidente".

Legado de Kobe Bryant

Kobe Bryant era considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA. Ao longo dos 20 anos de carreira nos Lakers, o ala-armador fez parte do All-Star game 18 vezes.

Escolhido na primeira rodada do draft de 1996, conquistou a NBA cinco vezes, foi eleito MVP das finais duas vezes e MVP da liga em 2008. Os Lakers aposentaram as duas camisas utilizadas por Kobe, tanto a 8 como a 24.

Pela seleção dos Estados Unidos, Kobe conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, e 2012, em Londres. Já aposentado como jogador, em 2018 ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação por "Dear Basketball", tendo sido o autor do roteiro e também o narrador.