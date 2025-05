Virada Cultural de SP: confira previsão do tempo para o fim de semana antes de ir aos shows

A Virada Cultural 2025 em São Paulo acontece nos dias 24 e 25 de maio, começando às 16h30 de sábado e seguindo ininterruptamente por 24 horas, até as 16h30 do domingo.

Nesta edição especial que celebra os 20 anos do evento, o público terá acesso a mais de mil atrações gratuitas distribuídas em 21 palcos espalhados por todas as regiões da cidade, além de atividades exclusivas em Sescs, centros culturais e outros espaços públicos.

Com uma programação diversa e eclética, a Virada Cultural reúne artistas brasileiros renomados e nomes internacionais, abrangendo uma ampla variedade de gêneros musicais.

Além disso, o evento reserva uma programação especial para o público infantil, com espetáculos circenses, atividades literárias, dança e outras expressões artísticas.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana?

No próximo sábado, 24 de maio, a previsão indica céu parcialmente nublado, com temperatura mínima de 16°C e máxima de 22°C. No domingo, 25 de maio, as temperaturas sobem levemente, acompanhadas de céu nublado.

Durante o fim de semana, os ventos soprarão predominantemente do leste e nordeste, com rajadas que podem atingir até 31 km/h no domingo.

Confira as principais atrações nacionais