Viola Davis reage a vídeo de Milton Cunha com 'passista baby' Bombom da Mangueira

Nos últimos dias, um vídeo de Milton Cunha dançando com a pequena "passista baby" Bombom da Mangueira ganhou ampla repercussão nas redes sociais, conquistando não apenas os internautas brasileiros como também os gringos.

Como é o caso da atriz americana Viola Davis, vencedora do Oscar, que foi uma das admiradoras do vídeo e o compartilhou em suas redes sociais.

"Que linda", expressou Viola, referindo-se à encantadora Agatha Sofia, apelidada de Bombom da Mangueira, com seus 3 anos de idade. A menina faz parte da realeza do samba na Mangueira, sendo bisneta do lendário sambista Nelson Sargento (1924-2021), responsável por sucessos memoráveis como "Agoniza, mas não morre".

A postagem de Viola atraiu a atenção de seguidores brasileiros, que celebraram o vínculo da atriz com o país. No ano passado, Viola visitou o Rio de Janeiro, tendo a oportunidade de se encontrar com renomados artistas locais como Taís Araujo, Lázaro Ramos, Iza, Léa Garcia e Zezé Motta. Além disso, ela lançou "A mulher Rei" no país durante sua estadia.