Vídeo de jacaré pegando onda em praia de Florianópolis viraliza

Já imaginou entrar no mar e dar de cara com um jacaré de aproximadamente 1,3 metro? Foi o que aconteceu no início da tarde deste domingo, 21, na praia de Canasvieira, no norte da ilha de Florianopólis.

A gravação do animal entre as ondas do mar circulou nas redes sociais e foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Apesar do susto não houve registro de ataque aos banhistas. O jacaré, segundo o Corpo de Bombeiros, “deu trabalho” até ser recapturado.

O animal foi capturado e retirado do local pelo Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 13h. Ele foi solto em uma região afastada.

Confira o vídeo: