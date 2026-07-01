Victor Willis, fundador e vocalista do Village People, morre aos 74 anos; relembre os hits da banda

Victor Willis, fundador e vocalista original do Village People, morreu aos 74 anos após uma "breve doença", anunciou a família do músico nesta quarta-feira, 1º. O artista ficou eternizado como intérprete de "Y.M.C.A.", um dos maiores sucessos da história da disco music, e deixa um legado que atravessa décadas e continua presente em pistas de dança, estádios e eventos ao redor do mundo.

Família confirma a morte

A morte foi anunciada nesta quarta-feira por Karen Huff-Willis, esposa do cantor, que informou que o artista morreu em 30 de junho em decorrência de uma doença de evolução rápida.

"É com profunda tristeza que preciso anunciar a morte do meu marido, Victor Willis. Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, em consequência de uma doença breve, mas agressiva. A família pede privacidade neste momento de grande perda."

Entre as homenagens, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a morte de Victor Willis e ressaltou a contribuição do cantor para a música popular. Pelas redes sociais, o político afirmou que o artista fez parte de uma geração que ajudou a construir alguns dos momentos mais marcantes da cultura americana.

"O cantor do Village People, Victor Willis, morreu aos 74 anos. Ele era um cara ótimo e alegre, que adorava que eu usasse a música Y.M.C.A do seu grupo nos meus comícios. A canção se tornou um sucesso estrondoso, novamente, 30 anos após seu lançamento original", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

A voz que definiu o Village People

Nascido em Dallas, no Texas, Victor Willis iniciou a carreira cantando na igreja de seu pai antes de seguir para o teatro musical na Broadway. Em 1977, uniu-se ao produtor francês Jacques Morali para criar o Village People, grupo que rapidamente se tornou um dos maiores fenômenos da era disco.

Como vocalista principal, Willis emprestou sua voz a sucessos como "Y.M.C.A.", "Macho Man", "In the Navy" e "Go West". As músicas conquistaram as paradas internacionais e transformaram o grupo em um dos símbolos da cultura pop dos anos 1970.

Direitos autorais e retorno aos palcos

Após deixar o Village People no início dos anos 1980, Willis enfrentou desafios pessoais e voltou aos holofotes anos depois ao vencer uma importante disputa judicial pelos direitos de composição de grandes sucessos da banda.

Em 2017, o cantor retornou ao grupo como seu único integrante fundador em atividade. Desde então, participou de turnês e apresentações internacionais, mantendo viva a história do Village People para novas gerações.

Relembre os sucessos da banda

Ao lado de Victor Willis, o Village People lançou músicas que se tornaram símbolos da era disco e seguem populares em festas, eventos esportivos e produções audiovisuais. Entre os maiores sucessos do grupo estão:

"Y.M.C.A." (1978) – O maior clássico da banda, reconhecido mundialmente pelo refrão marcante e pela coreografia que atravessou gerações.

"Macho Man" (1978) – Um dos primeiros grandes sucessos do grupo, ajudou a consolidar a identidade do Village People na disco music.

"In the Navy" (1979) – Foi o último single do Village People a entrar no Top 10 da Billboard Hot 100.

"Go West" (1979) – Canção que ganhou nova projeção anos depois com a regravação do duo Pet Shop Boys.