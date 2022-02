Viciado em ‘Term.ooo’? Conheça o Globle, que te desafia na geografia

Adivinhar uma palavra com cinco letras. Liberada uma vez ao dia. Tendo pouquíssimas pistas de estar no caminho “certo” ou “errado”. Parece até brincadeira de criança, mas viciou adultos em todo o mundo. As palavras cruzadas “versão 2.0” começaram com o Wordle, nos Estados Unidos – que tem mais de 2 milhões de usuários e foi comprado pelo New York Times – e chegou ao Brasil, com o site Term.ooo e outras versões, como o Letreco e o Palavra do Dia. Agora, a coisa toda parece ter chegado a um novo nível, com a ascensão do Globle, que desafia usuários em uma dinâmica similar, porém com foco na geografia.

Nele, a dinâmica da adivinhação permanece, porém o contexto é ligeiramente diferente. Em vez das caixinhas que formam as palavras, o usuário insere nomes de países no site e, de acordo com as cores que aparecem no mapa, terá a orientação de estar no caminho certo ou errado para acertar.

Basta lembrar da dinâmica de “quente ou frio”. Por exemplo: caso o país do dia seja Brasil, quando o usuário chutar “Japão”, aparecerá uma cor bastante clara no mapa, indicando que o país correto está muito distante do que foi inserido. A partir daí, se o usuário chutar, por exemplo, “Argentina”, deve aparecer a cor vermelha em um tom bastante escuro, indicando que o país do dia está perto dali.

Caso o usuário seja daltônico, a plataforma também oferece um modo especial, com cores de alto contraste.

Assim como o Wordle, o Globle só está disponível, por enquanto, em inglês. Desenvolvido por Abe Train, desenvolvedor independente canadense. O jogo surgiu de uma reorientação profissional que ele deu à própria carreira, há pouquíssimo tempo.

“Há pouco mais de um mês, eu deixei minha incrível equipe e um emprego de três anos e meio para seguir uma carreira em Desenvolvimento Web. Foi uma decisão difícil, mas me vi atraído pelo equilíbrio entre criatividade e desafios técnicos que as modernas tecnologias oferecem”, afirmou Abe, na rede social.

Em um post no LinkedIn, ele afirma ainda estar “surpreso” com a popularidade do game em um espaço tão curto de tempo. Há duas semanas, o jogo já tinha sido jogado mais de 20 mil vezes, segundo o fundador.