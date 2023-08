Vereador no Maranhão joga R$ 350 mil pela janela após acusar prefeito de suborno; veja o vídeo

Um vereador de Cândido Mendes, no Maranhão, jogou R$ 350 mil pela janela da Câmara Municipal da cidade, nesta sexta-feira, 4. A ação do político foi para acusar o prefeito do município de corrupção.

No vídeo, Cleverson Pedro Sousa de Jesus (PCdoB), mais conhecido como Sababa Filho, atira as notas causando um tumulto de pessoas no local. O vereador acusa o prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus, conhecido como Facinho (PL), de ter oferecido dinheiro para que o ele abrisse mão de seu mandato.

Veja o vídeo:

O momento em que o vereador Sababa, de Cândido Mendes, no Maranhão, joga R$ 350 mil para a população. Dinheiro teria sido dado pelo prefeito para o vereador renunciar ao mandato. pic.twitter.com/swMCibMST7 — Gilberto Lima (@gilgomeslima) August 4, 2023

Ao longo da sessão, o vereador rasgou a carta em frente aos outros parlamentares presentes e mostrou o valor do suposto suborno escondido em uma mochila. Após jogar o dinheiro pela janela, ele se dirigiu a delegacia para registrar ocorrência do suposto suborno.

O prefeito Facinho afirmou em uma declaração que não se reuniu com o vereador e que fez uma "simulação" para "causar confusão". Ele ainda afirmou que o vereador estava desesperado para cassá-lo, porem não conseguiu por não ter bases legais.