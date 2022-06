Veja foto inédita de Lilibet Diana, filha do Príncipe Harry e Meghan Markle

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, duquesa de Sussex, divulgaram na última segunda-feira, 6, uma foto de Lilibet Diana, a filha do casal. O registro foi realizado pelo fotógrafo Misan Harriman, amigo do casal, e divulgado nas redes sociais como comemoração pelo aniversário de um ano da caçula.

Embora a pequena Lilibet tenha feito aniversário no dia 4 de junho, a foto da comemoração só foi divulgada dois dias depois. Batizada em homenagem à rainha, a criança esteve pela primeira vez com a bisavó e com seu avô Charles na última semana. Ela e a segunda filha do casal, Archie, o mais velho, tem três anos.

A criança foi fotografada durante um piquenique organizado pelo casal em Windsor, no Reino Unido. Na foto, Lilibet está sentada em um gramado, sorridente com um vestido azul e um laço na cabeça.

“Foi um privilégio comemorar o 1º aniversário de Lilibet com minha família e a dela! Alegria e rostos pintados por toda parte”, escreveu o fotógrafo em uma publicação do seu Instagram.

Misan Harriman recorrentemente fotografa o casal em momento importantes. Ele foi responsável por registrar a foto de Harry e Meghan quando anunciaram a gravidez.

Na sexta-feira, o duque e a duquesa de Sussex fizeram a primeira aparição pública juntos no Reino Unido desde 2020, quando decidiram se afastar da monarquia.

Desde a partida, a relação entre Harry e Meghan e a família real piorou após uma entrevista concedida por ambos à apresentadora Oprah Winfrey, na televisão americana.

Meghan Markle afirmou que não recebeu qualquer apoio psicológico da casa real, apesar de suas ideias suicidas. A ex-atriz americana, afrodescendente, também acusou um membro da família (não a rainha) de ter questionado a cor de pele que teria seu filho Archie, agora com três anos.

O casal se tornou muito impopular no Reino Unido (com 63% de opiniões desfavoráveis, segundo o instituto YouGov) e também entre os veículos da imprensa, que não perdem as oportunidades para criticá-lo. A visita do casal na semana do Julibeu da rainha foi vista como um sinal de reaproximação.

