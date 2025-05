Valeria Márquez: entenda caso de influencer assassinada ao vivo durante transmissão no TikTok

Valeria Márquez, influencer e modelo de 23 anos, foi assassinada durante uma transmissão ao vivo no TikTok, na última terça-feira 13, em seu salão de beleza na região metropolitana de Guadalajara, no México.

Segundo o relatório do Ministério Público local, obtido pela imprensa mexicana, o atirador entrou no estabelecimento com o pretexto de entregar um presente e disparou pelo menos duas vezes contra Valeria — atingindo sua cabeça e seu peito.

Nas imagens que viralizaram, a jovem aparece desmaiando diante da câmera, enquanto uma funcionária interrompe a live pegando o celular e desligando a transmissão. O criminoso fugiu em uma motocicleta e ainda não foi identificado oficialmente pelas autoridades.

A Procuradoria Geral do Estado de Jalisco abriu investigação por feminicídio. Embora a motivação não tenha sido confirmada, relatos indicam que o crime pode ter sido ordenado pelo ex-namorado da influencer.

Valeria tinha mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, como Instagram e TikTok, onde postava tutoriais de maquiagem, rotinas de cuidados pessoais e reflexões sobre sua vida profissional.

Em 2021, ganhou o título de Miss Face Guadalajara, o que ampliou sua visibilidade no meio digital e local. Pouco antes do ataque, ela publicou uma foto de seu look nos Stories do Instagram.

Quem era Valeria Márquez

Valeria Márquez era natural de Jalisco e conciliava sua carreira como influenciadora digital e modelo com o empreendedorismo, à frente do salão Blossom the Beauty Lounge, dentro do shopping Santa María, em Zapopan, Jalisco.

Seu conteúdo digital misturava dicas de beleza, lifestyle e humor, o que lhe rendeu milhares de seguidores. Antes do crime, tinha cerca de 90 mil seguidores no Instagram; após a repercussão da morte, esse número ultrapassou 108 mil em menos de 24 horas.

Durante a transmissão ao vivo no TikTok, Valeria chegou a comentar um comportamento suspeito de um entregador que havia procurado por ela, demonstrando desconforto. Pouco depois, o atirador chegou de moto e efetuou os disparos que causaram sua morte, tudo presenciado por seus seguidores.

A polícia local confirmou o homicídio e segue em investigação para identificar o autor e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.