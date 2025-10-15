'Vale Tudo': quem ganhou o Brasileirão em 1988, quando passou a primeira versão da novela

Em 1988, o Brasil teve uma novela que marcou época. No dia 16 de maio, a TV Globo estreava a novela Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com direção de Dennis Carvalho. A trama, protagonizada por Regina Duarte, Antônio Fagundes, Beatriz Segall, Glória Pires e grande elenco, mergulhava o país em uma reflexão sobre ética, corrupção e ambição, temas que dialogavam com o contexto político da redemocratização e da nova Constituição que seria promulgada em outubro daquele ano.

Atenção também nos estádios

Enquanto os brasileiros se envolviam com os dramas da novela, outro espetáculo chamava a atenção: o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1988. Em uma campanha histórica, o Esporte Clube Bahia conquistou seu segundo título nacional, vencendo o Internacional na final. O primeiro jogo, realizado em 15 de fevereiro de 1989 na Fonte Nova, terminou com vitória baiana por 2 a 1. No jogo de volta, em 19 de fevereiro, o empate em 0 a 0 no Beira-Rio garantiu o troféu ao Tricolor de Aço.

Comandado por Evaristo de Macedo, o Bahia tinha no elenco destaques como Bobô, Charles, Ronaldo, João Marcelo e Zé Carlos. A equipe ainda bateu o recorde de público da Fonte Nova, com mais de 110 mil torcedores na semifinal contra o Fluminense.

O Brasil em 1988

O país viveu um processo de redemocratização após duas décadas sob regime militar. José Sarney era o presidente em 1988 e enfrentou uma crise econômica com hiperinflação e várias tentativas de estabilização financeira, como o Plano Cruzado, que durou até 1989.

Em 5 de outubro, foi promulgada a nova Constituição Federal, que ampliou direitos civis, sociais e trabalhistas.

No plano global, 1988 foi um ano importante para a promoção da paz e dos avanços científicos. Embora o mundo ainda fosse dividido pela Guerra Fria, sinais de aproximação começaram a surgir entre Estados Unidos e a então União Soviética, com negociações cruciais para a redução dos armamentos nucleares.

A Organização das Nações Unidas (ONU) reforçava agendas externas para os direitos humanos e o meio ambiente, temas que ganhavam mais relevância junto às discussões internacionais.

Avanços tecnológicos, científicos e culturais

A década final dos anos 80 viu avanços tecnológicos importantes: os computadores pessoais começaram a se popularizar, e o satélite GPS, até então restrito ao uso militar, estava próximo de ser aplicado para a população civil, prometendo revolucionar a navegação.

Na cultura, “Vale Tudo” destacou-se por sua crítica social, abordando temas como corrupção, desigualdade e ética. A pergunta central “Quem matou Odete Roitman?” trouxe um verdadeiro show de suspense nacional, movimentando debates, programas de TV, jornais e rodas de conversa.

No cinema, 1988 foi o ano do lançamento de "Duro de Matar" (Die Hard), que se tornou clássico do gênero ação.