Você sabe o que é VAR ("video assistant referee")? A tecnologia que foi utilizada na Rússia em 2018, na França em 2019 e no Catar em 2022 será usada novamente na Copa do Mundo Feminina 2023. O VAR tem por objetivo ajudar o árbitro do campo a tomar decisão em lances considerados duvidosos.

De acordo com a Fifa, ele pode ser utilizado somente em lances que não ficaram claros para o árbitro e seus assistentes. Por exemplo, para definir se num lance de gol houve alguma irregularidade; para ter convicção na marcação de uma penalidade máxima; e na identificação de um atleta que tenha cometido uma falta grave.

Essa tecnologia divide opiniões entre os torcedores. Alguns acreditam que ela serve para facilitar o futebol e torna-lo mais justo, outros acham que isso estraga por conta da demora pra decisão no campo. Divergindo ou não, o VAR já é utilizado em diversos campeonatos ao redor do mundo, e aqui no Brasil, ele tem espaço nas principais competições nacionais.

Vai ter VAR na Copa do Mundo Feminina 2023?

Sim, a tecnologia será utilizada na Copa Feminina 2023. Ao todo, serão 19 árbitros, incluindo seis mulheres -- algo inédito na história dos Mundiais. Uma delas é a brasileira Daiane Muniz.

Como vai ser o VAR na Copa?

O sistema é formado por uma equipe de juízes e ex-juízes de futebol. Eles ficam em uma central de vídeo fora do estádio acompanhando por vários monitores de TV toda partida.

Quando o VAR deve ser usado?

Quem controla o VAR?

Equipe de juízes e ex-juízes de futebol.

O que significa a sigla VAR no futebol?

O VAR significa Video Assistant Referee, que na tradução quer dizer árbitro assistente de vídeo.

Quando o VAR foi utilizado a primeira vez?

O VAR foi utilizado pela primeira vez no amistoso entre França e Austrália em 2018. Na ocasião, a tecnologia foi a responsável por garantir a vitória francesa por 2 a 1, pois o gol foi confirmado através dela.

Quando é a Copa Feminina 2023?

A Copa do Mundo Feminina 2023, que esse ano será na Austrália e Nova Zelândia, acontece entre 20 de julho a 20 de agosto.

A partida de abertura será entre Nova Zelândia e Noruega, às 04h no horário de Brasília. No mesmo dia, às 07h, Austrália encara a Irlanda. Mais tarde, às 23h30, a Nigéria mede forças com o Canadá. A seleção brasileira estreia no dia 24 de julho, segunda-feira, contra o Panamá em Adelaide, na Austrália.