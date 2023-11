Vai chover nos shows de Taylor Swift? Veja a previsão para os dias da The Eras Tour

Os fãs de Taylor Swift estão contando os dias para os shows da cantora no Brasil com a The Eras Tour. A artista fará cinco apresentações em novembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Na cidade maravilhosa, as apresentações da loirinha estão marcadas para os dias 18 e 19, no Estádio Nilton Santos. Já na capital paulista, os shows ocorrerão nos dias 24, 25 e 26, no Allianz Parque.

Embora o momento seja de animação e certa dose de ansiedade, muitas pessoas que comparecerão aos shows se perguntam: como estará o tempo?

Confira a previsão do tempo para os shows de Taylor Swift?

Rio de Janeiro

Neste sábado, 18, o primeiro dia do show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar a 39ºC e a mínima em 23ºC. Segundo o site Climatempo, a manhã será de sol forte e céu nublado. No entanto, o cenário deve mudar logo de tarde, com pancadas de chuva, que devem continuar durante a noite.

No domingo, 19, segundo dia do The Eras Tour no Rio, os termômetros podem registrar máxima de 32ºC e mínima de 22ºC. A previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã e chuva a qualquer hora.

São Paulo

Na semana seguinte, a cantora desembarca na capital paulista. Na sexta-feira, 24, a tempetura pode ter máxima de 36ºC e mínima de 23ºC. Apesar do calor intenso e previsão de nuvens, não haverá chuva para o dia.

Já no sábado, 25, os termômetros devem registrar uma leve queda na temperatura, porém o calor vai continuar presente na capital paulista. A máxima para o dia é de 32ºC e a mínima 25ºC. Não há previsão de chuva para o segundo dia do show.

De acordo com o Climatempo, as condições do clima podem ficar intensas no terceiro e último dia da The Eras Tour. A máxima do dia é 31ºC e a mínima é 23ºC. O domingo, 26, começa com sol e aumento de nuvens, mas são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite.

Riscos

Tanto para o Rio de Janeiro, quanto para a capital paulista, os swifties (apelido dos fãs) devem estar preparados para o ar seco e calor extremo, além de ventanias e chuva na forma de temporais.

Em São Paulo, a média de chuva para novembro é de 149 mm e 15 dias com chuva. Já no Rio, a média é de 131 mm e 10 dias com chuva, segundo o Climatempo.

Por outro lado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, para 2023, a chuva estará acima da média no Sudeste. O cenário é resultado da presença do fenêomeno El Niño, que deve afetar o clima brasileiro nos próximos meses.

As fortes tempestades deste período não apenas impactam as atividades dos cidadãos, como também forçam a interrupção de grandes eventos. A situação passou a preocupar o público dos shows, depois que Taylor Swift decidiu cancelar seu segundo show em Buenos Aires, na Argentina, por conta de uma tempestade no local.

Em um comunicado nas redes sociais, a cantora lamentou o ocorrido e explicou que jamais colocaria os fãs e sua equipe em perigo. “Adoro um show na chuva, mas nunca colocarei meus fãs ou meus colegas artistas e equipe em perigo. Remarcamos o show desta noite em Buenos Aires para domingo porque o tempo está tão caótico, que seria inseguro tentar realizar este show. A boa notícia é que poderei ficar na Argentina por mais tempo”, diz o texto.