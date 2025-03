Vai chover no Lollapalooza 2025? Confira a previsão do tempo para o festival

Já diz a música: "são as águas de março fechando o verão". Os últimos dias do mês já são conhecidos pela chuva, e não seria diferente no Lollapalooza de 2025.

A temperatura deve ser agradável e clima ameno, mas é sempre bom ficar atento às surpresas do tempo, que podem surgir ao longo do festival. Há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas durante o meio e final da tarde, devido à brisa marítima.

Previsão para sexta-feira, 28 de março

A sexta-feira, 28, começa com temperaturas amenas em São Paulo, em torno de 19ºC, e céu parcialmente nublado. A previsão é de que o Sol apareça entre nuvens, com os termômetros com máxima de até 29ºC.

O que pode levar e o que não pode?

Previsão para sábado, 29 de março

Para o sábado, as temperaturas devem variar entre 19ºC e 30ºC, com Sol entre nuvens ao longo do dia. No entanto, chuvas isoladas podem ocorrer novamente no final da tarde e início da noite, também causadas pela brisa marítima.

Os próximos dias têm tendência de manter o clima quente, com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas rápidas, principalmente no fim da tarde.

Previsão para domingo, 30 de março

O domingo no Lollapalooza será marcado por um clima instável e imprevisível. Durante o dia, o público pode esperar a presença do sol pela manhã e à tarde, mas também há chances de pancadas de chuva rápidas, especialmente entre 14h e 19h, com uma probabilidade de 70%. O calor predominará na maior parte do dia, embora menos intenso que na sexta-feira. Para a noite, a previsão é de um clima ameno, com temperaturas variando entre 17°C e 27°C, mas é importante estar preparado para eventuais chuvas.

Dicas para curtir o Lollapalooza com tranquilidade: