Universal Music pagará US$ 240 milhões para ter acervo de John Legend e The Weeknd

A Universal Music Group decidiu comprar uma participação minoritária na Chord, empresa detentora de mais de 60 mil músicas, incluindo artistas como John Legend e The Weeknd. As informações são da Bloomberg.

A Universal vai pagar US$ 240 mIlhões por 25,8% do negócio, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira. Um consórcio que inclui a Dundee Partners, também estará na empreitada.

Ainda segundo a Bloomberg, o gigante de private equity KKR & Co vai vender sua participação na Chord para a Universal em acordo que avalia o valor total da empresa em US$ 1,8 bilhão, incluindo dívidas.

A Chord foi criada pela KKR e Dundee como uma holding para investimentos em direitos autorais musicais. Em 2021, o grupo pagou US$ 1,1 bilhão por um catálogo que depois teria nomes como John Legend e Ryan Tedder, entre outros.

A Universal vai reforçar ainda mais sua presença no mercado musical, pois já é uma das maiores gravadoras do mundo com um acervo de artistas como Abba e Bob Dylan.

Catálogo musical disparou com streaming

Com os streamings musicais ganhando terreno nos últimos anos, o valor dos catálogos musicais disparou. E muitos artistas quiseram aproveitar essa onda para vender toda a sua obra para gravadoras, estúdios etc. Foi o caso do próprio Dylan, que vende todo o seu catálogo para a Universal em 2020.

A Universal procurava uma maneira de investir em música sem ser a única dona do negócio. Com o negócio, a Dundee aumentará a participação na Chord para 74,2%. Ela e a Universal terão a opção de se associarem para novas aquisições.