Uma das imagens mais "reais" de OVNIs é capturada em zona rural dos EUA; veja vídeo

Moradores de Wisconsin, nos Estados Unidos, capturaram no início deste mês imagens de possíveis OVNIs. Os vídeos mostram luzes no céu em alta velocidade em movimentos coordenados.

Os vídeos foram descobertos pela primeira vez pelo ex-agente do FBI e apresentador do UFO Witness no Discovery+ Ben Hansen. “É interessante notar que a maioria dos avistamentos de OVNIs em todo o mundo agora são relatados como ‘anomalias de luz’ e não formas tradicionais como discos, cilindros ou triângulos que normalmente vêm à mente", disse Hansen ao portal americano Daily Mail.

Segundo o portal, que obteve as filmagens, o caso foi reportado por duas pessoas que não se conheciam e que filmaram o fenômeno ao mesmo tempo em locais diferentes, de acordo com os dados dos vídeos. Moradores de cidades vizinhas também relataram e capturaram eventos semelhantes.

As imagens mostram pelo menos cinco globos de luzes separados voando em velocidade 'sobrenatural" pelo céu da região rural dos Estados Unidos. Segundo os relatos, eles pareciam permanecer em formação e fazendo manobras que desafiam a física.

Uma das pessoas que filmou as luzes disse que achou que era uma "coruja branca voando", mas percebeu que o objeto tinha seu próprio brilho. Kimberly explicou que estava dirigindo para casa com o marido. "Olhamos um para o outro e pensamos, 'ok, isso não é uma coruja, o que diabos está acontecendo aqui?", disse em entrevista ao Daily Mail.

Outros moradores relataram terem visto luzes semelhantes no céu, algumas ficaram roxas. Segundo um controlado da administração federal de aviação da região, não havia nenhum avião naquela área no momento das gravações. O Daily Mail afirmou também que as luzes não poderiam ser nenhum tipo de holofote, pois não é algo comum e utilizado na região rural.

