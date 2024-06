'Um Lugar Silencioso: Dia Um' estreia nesta quinta-feira; veja onde assistir aos primeiros filmes

A franquia de filmes "Um Lugar Silencioso", que revolucionou o gênero de terror e suspense nos últimos anos, acaba de ganhar um novo capítulo nesta quinta-feira, 27. Chega hoje aos cinemas "Um Lugar Silencioso: Dia Um", estrelada por Lupita Nyong'o e Joseph Quinn, sobre a origem dos monstros existentes na saga.

Com potencial alto de bilheteria, a franquia segue popular desde seu primeiro lançamento, em 2018, com sucesso de crítica e público. Dirigido e estrelado por John Krasinski e sua esposa, Emily Blunt, o filme angariou naquele ano US$ 341 milhões. Em 2021, com a estreia do segundo capítulo, foram mais US$ 297,4 milhões.

A nova produção que chega hoje aos cinemas recebe além do novo elenco, também nova direção, assinada por Michael Sarnoski. O longa série retrata a luta de uma mulher pela sobrevivência durante uma invasão alienígena na cidade de Nova York, revelando a origem do apocalipse silencioso que assombra a humanidade nos dois primeiros filmes.

Qual é a ordem cronológica de 'Um Lugar Silencioso'?

"Um Lugar Silencioso: Dia Um" (2024) "Um Lugar Silencioso" (2018) "Um Lugar Silencioso 2" (2021)

Onde assistir 'Um Lugar Silencioso' online e no streaming?

Um Lugar Silencioso

Sinopse: Em uma fazenda nos Estados Unidos, uma família do Meio-Oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Onde assistir: Apple TV+, Paramount+ e Prime Video

Um Lugar Silencioso - Parte 2

Sinopse: A família Abbott precisa enfrentar os terrores do mundo exterior enquanto luta pela sobrevivência em silêncio. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças no caminho da areia.

Onde assistir: Apple TV+, Paramount+ e Prime Video

Um Lugar Silencioso: Dia Um

Sinopse: Uma mulher luta pela sobrevivência durante uma invasão alienígena na cidade de Nova York.