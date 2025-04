'Um filme do Minecraft’ surpreende expectativas de bilheteria com quase US$ 163 milhões

"Um Filme do Minecraft" superou as expectativas de lançamento ao alcançar um desempenho histórico nas bilheterias durante seu fim de semana de estreia.

O filme arrecadou US$ 163 milhões apenas nos Estados Unidos e Canadá, estabelecendo um novo recorde para a maior estreia de uma adaptação de videogame nos EUA, superando a marca anterior de "Super Mario Bros. - O Filme" (US$ 146,4 milhões). No mundo, o filme arrecadou US$ 144 milhões, totalizando US$ 301 milhões globalmente.

Direção e produção: uma aposta alta

Dirigido por Jared Hess (Napoleon Dynamite) e estrelado por Jack Black e Jason Momoa, o filme foi produzido pela Warner Bros. e Legendary Entertainment, com um orçamento de US$ 150 milhões, excluindo custos de marketing. A história, inspirada no jogo de videogame mais vendido de todos os tempos, segue personagens que navegam pelo imaginativo "Overworld" em uma aventura familiar.

Antes do lançamento, os analistas projetavam uma estreia nos EUA entre US$ 70 e US$ 80 milhões. No entanto, a forte demanda por entretenimento familiar e a imensa base de fãs do Minecraft — com mais de 200 milhões de jogadores ativos por mês — impulsionaram o filme a quase dobrar essas expectativas.

Impacto em Hollywood e o mercado internacional

Esse sucesso é um alívio para Hollywood, que enfrentava uma queda nas bilheterias nos primeiros meses do ano. A Warner Bros., em particular, precisava de um sucesso após fracassos recentes como "Branca de Neve" e "Mickey 17". O filme também vem tendo um bom desempenho no Brasil, onde bateu o recorde para filmes de games.

Embora as críticas tenham sido mistas, com uma aprovação de apenas 47% no Rotten Tomatoes, o filme conquistou o público, especialmente entre jovens adultos e fãs do jogo - 43% dos espectadores tinham entre 18 e 24 anos, de acordo com o PostTrak.