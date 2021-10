Twitter não perdoa: veja cinco memes sobre WhatsApp fora do ar

A segunda-feira começou, no mínimo, diferente: WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar desde o início da manhã. No meio de todo o caos, os usuários do Twitter aproveitaram a situação para colocar a criatividade em jogo e postar uma série de memes sobre a falta de funcionamento das plataformas de Mark Zuckerberg.

Veja abaixo alguns deles:

A "guerra" entre as redes sociais imortalizada pela série do momento, Round 6

Entra no whatsapp

Liga o wi-fi

Desliga o wi-fi 🤡

Liga o 4g

Desliga o 4g 🤡

Reiniciar o celular

Entro no twitter e vejo que o whatsapp caiu 🤡🤡🤡🤡🤡

O meme já vem pronto né ( WhatsApp Instagram e Facebook / Wi-Fi 🤡 4g 🤡 / Twitter e Telegram / Zuckerberg / Imessage ) pic.twitter.com/l6CH6Y47eO — DYBALA 🕘 (@Geovanzinho1) October 4, 2021

2. E, é claro, por que não usar o famoso meme da casa em chamas para fazer parte da "briga" também?

Eram Twitter e Telegram , agora só o Twitter sobreviveu (por enquanto).

E eu quase destruindo meu roteador Wi-fi🤡

O meme já vem pronto né ( WhatsApp Instagram e Facebook / Wi-Fi 🤡 4g 🤡 / Twitter e Telegram / Zuckerberg ) pic.twitter.com/tIV29aYELH — Yasmin Rafaela 🌵 (@YasminR42522403) October 4, 2021

3. Quem nunca reiniciou o roteador achando que a internet estava com problemas? Nesta segunda-feira, muita gente fez o mesmo — antes de descobrir a pane geral

Eu descendo o braço no meu roteador achando que era a internet que estava com problema Instagram / WhatsApp / Facebook / Wi-Fi 🤡 / até o telegram caiu /iMassage / Snapchat / Mark Zuckerberg pic.twitter.com/kEbJ4PzYvl — Léo 🌍 (@LeoLo_ove) October 4, 2021

4. Zuckerberg "tentando consertar" o estrago

Calma gente!!

Zuckerberg já tá consertando.

É coisa rápida, foi só um fio q soltou kkkkkkkkkk pic.twitter.com/DMArMm9cmf — Baby, a Impura. (@babybottlelv) October 4, 2021

5. E como esquecer o icônico "Tropecei nos fios"?