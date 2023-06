TV Globo anuncia saída de Manoel Soares do programa "Encontro com Patrícia Poeta"

A TV Globo anunciou que o apresentador Manoel Soares, dos programas "Encontro com Patrícia Poeta" e "Papo de Segunda", deixou a emissora nesta sexta-feira, 30. O "Encontro" agora será apresentado por Tati Machado e Valéria Almeida — já parte da equipe —, até o retorno de Patrícia Poeta das férias, no dia 17 de julho.

O programa da GNT passa a ser liderado por João Vicente de Castro a partir da próxima segunda-feira, 3. A TV Globo não informou o motivo da saída do apresentador, conforme consta na nota abaixo:

"O apresentador Manoel Soares, dos programas 'Encontro com Patrícia Poeta' da TV Globo e do 'Papo de Segunda' do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do 'Encontro', que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa 'Papo de Segunda' do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", diz a nota da emissora.

Por que Manoel Soares saiu da Globo?

Nos últimos dias, o clima de tensão entre o apresentador e Patrícia Poeta tinha virado assunto entre os internautas e o público do programa. Vários momentos delicados entre os dois viralizaram nas redes sociais e rumores apontavam que os dois não mantinham um bom relacionamento. Segundo coluna do Lucas Pasin, no Splash, a TV Globo vinha enfrentando uma série de problemas para melhorar o clima entre os apresentadores.

Em abril, em um dos programas do começo do mês, o apresentador foi interrompido por Poeta enquanto falava no "Encontro" sobre o ChatGPT, e sua reação — de revirar os olhos — viralizou no Twitter, causando uma corrente de rumores sobre o relacionamento entre eles.

toda vez que acontece alguma coisa assim com eles (e acontece com certa frequência) eu tenho a sensação de que ele vai ser demitido e ainda tirado como culpado pic.twitter.com/4LfCMhwD1n — roque do povão (@rauquetxt) April 3, 2023

Retorno para o "É de Casa"?

A coluna do Splash mostra que Soares foi, inclusive, cogitado para voltar para o programa "É de Casa" — o qual apresentou de 2020 a 2022. A mudança, prevista para maio, não foi bem recebida pela produção e apresentadores. "Segundo fontes da coluna, Manoel deixou a atração com diversas rusgas na equipe", escreveu Pazin.

Patrícia Poeta na Globo

Apesar de apresentadora, Patrícia Poeta tem uma popularidade que flutua dentro da TV Globo. Esposa do jornalista Amauri Soares, que já foi chefe de redação do "Fantástico", editor-chefe do "Jornal Nacional", editor-executivo do "Jornal da Globo", diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor-executivo da Central Globo de Jornalismo, Patrícia tem grande influência na emissora.

Além do "Encontro", Poeta também já foi repórter da "Antena Paulista" e apresentadora dos programas "Jornal Hoje", "SPTV 1ª edição", "Fantástico", "Globo Notícia", "Jornal Nacional", "Criança Esperança", "É de Casa" e "Mais Você".