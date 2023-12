TV Cultura: 'Castelo Rá-Tim-Bum' e 'Cocoricó' vão voltar em 2024?

Alguns dos mais incônicos programas da TV Cultura deverão ganhar novas versões em breve. Na lista, estão 'Cocoricó', 'Castelo Rá-Tim-Bum' e 'Mundo da Lua'. Essa é uma forma de homenagear os 55 anos de história que a emissora vai completar em 2024.

A informação foi dada por Eneas Pereira, vice-presidente executivo e diretor de programação da TV Cultura de São Paulo, em entrevista ao portal da emissora. "O nosso grande desafio é termos algumas dessas propriedades valiosas e de um valor imensurável revisitadas de uma forma contemporânea", afirmou. De acordo com Eneas, um dos objetivos da Fundação Padre Anchieta, gestora da TV Cultura, é olhar para frente e dialogar com o presente, mas sem se esquecer de sua própria história.

Além dos três programas infantis, a emissora avalia a volta do programa 'Bem Brasil', que exibia shows aos domingos de manhã no Sesc.

‘Castelo Rá-Tim-Bum’ vai voltar em 2024?

Segundo informações da TV Cultura, haverá um longa-metragem dirigido por Cao Hamburger, o mesmo diretor e cocriador da série original, além de uma nova série com 26 episódios.

Nos anos 1990, um filme do 'Castelo' já havia sido feito. Não se sabe ainda, no entanto, se o elenco será o mesmo. "A gente deu total liberdade para o Cao. Eu ainda não tenho claro se serão os mesmos atores ou se serão outros. Mas com certeza vão ter os mesmos personagens com outros novos”, explicou Eneas.

A conversa ainda é informal e o roteiro do filme não começou a ser desenvolvido, mas a expectativa é que os trabalhos se iniciem já em 2024. Já a previsão de estreia nos cinemas fica para 2025.

Em relação à série, as informações são mais prematuras ainda. “Aí existe uma possibilidade, nós fomos procurados por uma grande produtora brasileira para que a gente faça uma nova série de 26 episódios do ‘Castelo-Rá-Tim-Bum’ também com um olhar contemporâneo”, disse o diretor. O que se sabe é que a série deverá ser uma coprodução, mas não há informações se o elenco e diretor originais estarão envolvidos no projeto.