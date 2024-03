Turnê de Caetano e Bethânia: venda geral de ingressos começa nesta quarta; veja datas e valores

A aguardada turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia ainda não começou, mas já tem agitado o mundo da música com a disputa dos fãs por ingressos.

Após o breve período de pré-venda, que foi marcado por filas lotadas e algumas queixas dos fãs, a venda geral de ingressos começa nesta quarta-feira, 20. Os interessados podem adquiri-los a partir das 10h, através do site oficial da Ticketmaster, ou a partir das 12h, nas bilheterias oficiais.

A turnê de Caetano e Bethânia tem seu início no Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto, e segue por Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo, onde chega ao fim no dia 14 de dezembro.

Há um limite de seis ingressos por CPF, com a compra máxima de duas meias-entradas por transação. Os clientes Banco do Brasil têm a opção de parcelar a compra em até cinco vezes sem juros, enquanto os demais clientes podem parcelar em até três vezes sem juros.

Para os fãs do Rio de Janeiro, a taxa de serviço online é de 10%. Nas outras cidades, essa taxa é de 20%. Não há taxa em nenhuma das bilheterias oficiais.

Veja a seguir as datas e os valores

Rio de Janeiro

Datas: 03 de agosto, sábado, e 04 de agosto, domingo;

Local: Farmasi Arena;

Ingressos: cadeira nível 3: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira; pista premium: R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira; cadeira nível 1: R$ 290,00 meia entrada e R$ 580,00 inteira. Clique aqui .

. Bilheteria oficial no Rio de Janeiro: Farmasi Arena, nesta quarta-feira (20), das 12h às 17h. A partir de quinta (21), das 10h às 17h.

Belo Horizonte

Data: 07 de setembro, sábado;

Local: Estádio do Mineirão;

Ingressos: cadeira superior: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira; pista: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira; cadeira inferior: R$ 225,00 meia entrada e R$ 450,00 inteira; inferior roxa - R$ 225,00 meia entrada e R$ 450,00 inteira; pista premium - R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira. Clique aqui .

. Bilheteria oficial em Belém: Estádio Mineirão, nesta quarta-feira (20), das 12h às 17h. A partir de quinta (21), das 10h às 17h (terça a sábado).

Belém

Data: 29 de setembro, sexta-feira;

Local: Hangar;

Ingressos: pista lote 1: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira; pista lote 2: R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira; pista lote 3: R$ 265,00 meia entrada e R$ 530,00 inteira; pista premium lote 1: R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira; pista premium lote 2: R$ 320,00 meia entrada e R$ 640,00 inteira; pista premium lote 3: R$ 370,00 meia entrada e R$ 740,00 inteira. Clique aqui .

. Bilheteria oficial em Belém: Loja Link Store, Shopping Boulevard, 2º piso, nesta quarta-feira (20), das 12h às 17h. A partir de quinta (21), das 10h às 22h (segunda a sábado) e das 12h às 22h (domingo). Porto Alegre Data: 12 de outubro, sábado;

Local: Arena do Grêmio;

Ingressos: cadeira superior: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira; pista: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira; cadeira gold: R$ 180,00 meia entrada e R$ 360,00 inteira; cadeira inferior: R$ 220,00 meia entrada e R$ 440,00 inteira; pista premium: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira. Clique aqui .

. Bilheteria oficial em Porto Alegre: Arena do Grêmio — Portão 4, nesta quarta-feira (20), das 12h às 17h. A partir de quinta (21), das 10h às 17h (terça a Sábado). Brasília Data: 09 de novembro, sábado;

Local: Arena BRB Mané Garrincha;

Ingressos: arquibancada: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira; cadeira intermediária: R$ 160,00 meia entrada e R$ 320,00 inteira; pista: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira; cadeira inferior: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira; piste premium: R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira. Clique aqui .

. Bilheteria oficial em Brasília: Arena BRB Nilson Nelson (entrada na guarita principal do Complexo Esportivo, em frente ao planetário, no Eixo Monumental), nesta quarta-feira (20), das 12h às 17h. A partir de quinta (21), das 10h às 17h (de terça a sábado). Salvador Data: 30 de novembro, sábado;

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova;

Ingressos: cadeira superior: R$ 110,00 meia entrada e R$ 220,00 inteira; pista: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira; cadeira intermediária leste: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira; cadeira intermediária norte: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira; cadeira inferior leste: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira; cadeira inferior oeste: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira; lounge premium: R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira; pista premium - R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira. Clique aqui.

Bilheteria oficial em Salvador: Casa de Apostas Arena Fonte Nova — Bilheteria Norte, nesta quarta-feira (20), das 10h às 17h. Loja South, Salvador Shopping, a partir de quinta (21), das 12h às 21h (terça a sábado, fechado para almoço das 15h às 16h). São Paulo Data: 14 de dezembro (sábado);

Local: Allianz Parque;

Ingressos: cadeira superior: R$ 135,00 meia entrada e R$ 270,00 inteira; pista: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira; cadeira inferior: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira; pista premium: R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira. Clique aqui .

. Bilheteria oficial em São Paulo: Allianz Parque – Bilheteria B, nesta quarta-feira (20), das 12h às 17h. Bilheteria Tokio Marine Hall, a partir de quinta (21), das 10h às 17h (terça a sábado).

Saiba mais sobre a turnê

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia decidiram atender ao desejo dos fãs e a dupla apresentará diversos shows pelo Brasil em uma turnê especial, de agosto a dezembro de 2024.

Intitulado "Caetano & Bethânia", o espetáculo marca o retorno deles aos palcos juntos após 46 anos desde sua primeira performance em dupla, realizada em 1978. Uma das músicas que está prevista para fazer parte do repertório é "Tudo de novo", composta por Caetano especialmente para essa ocasião.

Os shows estão planejados para passar por sete capitais brasileiras, iniciando a turnê no Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de agosto, na RioArena. Ao longo dos meses seguintes, os artistas baianos também se apresentarão em Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo.