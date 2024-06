'Três Espiãs Demais': saiba 4 curiosidades sobre o desenho, que ganhará série live-action em breve

Quem na infância foi fã das "Três Espiãs Demais" ("Totally Spies") e sonhava em ter armas disfarçadas de maquiagens já pode comemorar: o desenho ganhará uma série live-action feita pela MGM Studios, recentemente adquirida pela Amazon.

Segundo publicação da Variety, a série terá Will Ferrell como produtor executivo, com apoio da Gloria Sanches Productions. Ainda não foram anunciados nomes para o elenco, tampouco diretores, roteiristas ou data de estreia. Se for baseada nos eventos do desenho, a produção deve ser voltada para o público infanto-juvenil.

Sucesso dos anos 2000, o desenho das "Três Espiãs Demais" estreou em 2001 e contou com mais de 200 episódios, divididos em seis temporadas. No Brasil, tornou-se um título muito amado pela Geração Z e Millennials, posto que era transmitido durante a manhã na extinta TV Globinho.

A história permeia as aventuras de Sam, Alex e Clover, três adolescentes que vivem em Beverly Hills e lidam com uma vida dupla: são tanto estudantes quanto espiãs, contratadas pela WOOHP (Organização Mundial de Proteção Humana), uma agência dedicada a salvar o mundo de várias ameaças.

A série foi encerrada oficialmente neste ano, com uma temporada extra redesenhada. Os episódios já foram ao ar na França e chegam à plataforma da Max ainda este ano.

Para comemorar a novidade do live-action, a EXAME separou 5 curiosidades sobre o desenho que você talvez não saiba. Confira:

4 curiosidades sobre "Três Espiãs Demais"

Desenho francês

Muita gente talvez não saiba, mas apesar do título em inglês ("Totally Spies"), a série animada é na verdade de origem francesa. Foi criada em 2001 por David Michel e Vincent Chalvon-Demersay, produzida pelo estúdio Marathon Production.

Além disso, o desenho teve um spin-off chamado "Os Incríveis Espiões", outro desenho sobre os irmãos Lee, Marc, Megan e Tony, que também fazem parte da agencia WOOHP.

Pseudoanime

Na época em que a animação foi criada, as crianças do mundo todo assistiam a muitos desenhos japoneses de grande sucesso. "Pokemon", "Samurai X", "Dragon Ball Z" e "Hamtaro", por exemplo, eram exibidos em televisões de vários países fora do Japão.

O episódio piloto de "Três Espiãs Demais" não tinha tantos aspectos semelhantes às animações japonesas, mas isso mudou rápido. Depois do primeiro episódio, os próximos foram baseados no estilo dessas produções, e passou a ser considerado um pseudoanime: um desenho influenciado pelos animes, como são chamadas as animações japoneses, com formato dos olhos, expressões faciais exageradas e estilo de traço semelhantes às produções do Japão.

Sucesso entre os meninos e meninas

O sucesso de "Três Espiãs Demais" surpreendeu os criadores da animação, não só pelo alcance como também pela divisão de público. Em países como Brasil e a Itália, a audiência era composta por 50% de meninas e 50% de meninos — uma surpresa, uma vez que o desenho foi pensado para o público feminino.

"A única coisa que nos surpreendeu foi a divisão de audiência, entre o público masculino e feminino. Todo mundo estava prevendo que o show iria arrecadar uma pequena quantidade de fãs masculinos", disse David Michel em entrevista sobre a animação.

Laura Croft

A icônica personagem Lara Croft, interpretada no cinema por Angelina Jolie e sucesso dos anos 1990 nos videogames aparece em um dos episódios de "Três Espiãs Demais". No episódio ela é uma das treinadoras de Sam, Chloe e Alex, e aparece como um holograma.