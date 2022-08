Tornado de fogo misterioso em Los Angeles intrigam jornalistas; veja o vídeo

Imagens capturadas flagraram um “tornado de fogo” sobrevoando o céu de Los Angeles na última quinta-feira, 11. O fenômeno foi resultado de um incêndio que se estendeu por quase 60 hectares.

Uma equipe de notícias local ficou espantada com as imagens. “Olhe para isso – uau! Wooow – incrível”, disse o cinegrafista das filmagens. No vídeo, é possível ver uma chamas sugadas que rodopiavam pelo céu.

Incrível tornado de fogo em Los Angeles County, CA! pic.twitter.com/6xhISwoEO7 — Tuca54 (@acmcaetano54) August 12, 2022

Apesar do susto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, os redemoinhos vistos nas imagens são apenas resultados de combustíveis secos e ventos do intenso aquecimento do solo.

O vídeo termina com um helicóptero de combate a incêndios, despejando água no foco do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros do local, as causas do incêndio ainda não foram descobertas.

