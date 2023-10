Tomorrowland 2023: confira o line-up deste sábado, 14

A Tomorrowland de 2023 caminha hoje para seu último dia de evento. E os fãs já vão no ritmo para curtir a despedida desse festival, que contará com a presença de Alok, Héctor Oaks, Brennan Heart, entre outros.

O evento, que ficou distante do Brasil por sete anos, retorna agora para uma edição de três dias, no feriado (12, 13 e 14 de outubro). O tema da vez será "The Reflection of Love - Chapter II". Este ano a Tomorrowland espera receber cerca de 180 mil pessoas. E para voltar em grande estilo, o festival acontecerá na cidade de Itu, interior de São Paulo, no Parque Maeda.

Serão, ao todo, cinco palcos à disposição do público: Mainstage, Tulip, Youphoria, CORE e Essence. A cerveja Beck's será uma das principais patrocinadoras do evento.

Os ingressos já estão esgotados.

Veja o line-up completo deste sábado, 14, na Tomorrowland

Mainstage