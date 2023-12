Tom Wilkinson, de "Ou Tudo ou Nada" e "Conduta de risco", morre aos 75 anos

Morreu neste sábado, 30, o ator britânico Tom Wilkinson, conhecido por suas atuações em "Ou Tudo ou Nada" (1997), "Entre Quatro Paredes" (2001) e "Conduta de Risco" (2007). Pelos dois últimos, o ator foi indicado ao Oscar.

Nascido em Leeds, Wilkinson morreu aos 75 anos em sua residência, ao lado de sua família.

O britânico atuou em "Shakespeare apaixonado" (1998), "Batman begins" (2005) e "Missão: Impossível - Protocolo fantasma" (2011). Também fez "O grande Hotel Budapeste" (2014).

Por "Ou Tudo ou Nada", Wilkinson ganhou o Bafta. Também foi ganhador do Emmy por sua interpretação de Benjamin Franklin na minissérie "John Adams".

"É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em casa no dia 30 de dezembro. Sua esposa e família estavam com ele. A família pede privacidade neste momento", diz o comunicado enviado pela família ao site da BBC.

O ator era casado com a atriz Diana Hardcastle desde 1988, com quem atuou em "The Kennedys". Os dois tiveram duas filhas, Alice e Molly.