Tom Hanks revela quanto teria que pagar para viajar ao espaço

O ator Tom Hanks revelou que não quis viajar ao espaço antes do ator William Shatner, conhecido por interpretar o personagem Capitão Kirk em Jornada nas Estrelas, devido ao valor que precisaria pagar pela viagem a bordo do foguete da Blue Origin, a empresa aeroespacial de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Hanks afirmou que o valor seria de 28 milhões de dólares, ou seja, 156 milhões de reais, em conversão direta. A informação foi publicada pelo jornal britânico The Independent.

O ator disse que, apesar de estar bem financeiramente, não pagaria todo esse dinheiro para viajar ao espaço.

Outro ator que pode decolar rumo ao espaço é Tom Cruise. Em 2020, sua viagem foi anunciada para fazer parte das filmagens de um longa-metragem. A iniciativa seria junto com a SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk, e com a Nasa.