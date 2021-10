TikToker revela falhas de tradução que mudam sentido de cenas de Round 6

Se você não fala o idioma coreano fluentemente, provavelmente acabou perdendo o sentido original de alguns dos diálogos de Round 6 (Squid Game), a série mais assistida de todos os tempos em uma estreia na Netflix. Uma produtora de conteúdo para o TikTok chamada Youngmi Mayer gravou um vídeo em que mostra trechos em que a tradução feita para o inglês muda ou não reflete totalmente o significado original buscado pelos roteiristas do seriado.

Uma das cenas citadas é quando a personagem Mi-nyeo busca um parceiro para um jogo em dupla. Ela diz “Não sou uma gênia, mas consigo dar um jeito” ("I'm not a genius, but I still got it work out"). A fala seria mais próxima de uma tradução como: “Eu sou muito esperta. Só nunca tive chance de estudar”. A fala busca da personagem representar uma parcela da população sul-coreana que não teve acesso a uma boa educação.

Outro trecho importante onde a tradução teria alterado o sentido da cena é entre o protagonista e o participante mais idoso do jogo de sobrevivência. Na conversa sobre o jogo de bolinhas de gude, o idoso diz, em coreano, algo como “não há posse entre mim e você”. No entanto, a tradução para o inglês é “nós compartilhamos tudo” (“we share everything”). “É uma grande diferença de ideologia que os roteiristas tentaram passar aos espectadores”, diz Mayer.

Confira o vídeo, que foi replicado no Twitter, abaixo.