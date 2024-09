The Weeknd no Brasil: veja como chegar, onde assistir online e tudo o que precisa saber sobre o show

O tão aguardado show do The Weeknd acontece neste sábado, 7 de setembro, em São Paulo. Em uma apresentação única no Brasil e fora de sua turnê atual, o artista promete um espetáculo especial, marcando o início de uma nova fase em sua carreira enquanto se prepara para lançar o álbum "Hurry Up Tomorrow".

Veja a seguir tudo o que precisa saber sobre o show de The Weeknd:

A turnê

The Weeknd deu início à "After Hours Til Dawn Stadium Tour" em julho de 2022, com a qual chegou ao Brasil em 2023. No entanto, ele ficou quase um ano sem realizar shows antes de retornar ao país. A apresentação em São Paulo é especial, pois não faz parte oficialmente da turnê, sendo promovida como um show "único no mundo".

Depois de São Paulo, The Weeknd seguirá para a Austrália, onde realizará quatro shows que integram oficialmente a "After Hours Til Dawn". Segundo a Live Nation, produtora do evento, o show brasileiro marca o início de uma nova era na carreira do artista, uma prévia exclusiva para os fãs do Brasil.

O que The Weeknd vai tocar?

Nos shows de outubro de 2023 no Brasil, The Weeknd conseguiu apresentar mais de 40 músicas em um espetáculo de duas horas, incluindo grandes sucessos como "Can't Feel My Face" e "Blinding Lights", além de parcerias como "La Fama" (com Rosalía) e "Love Me Harder" (com Ariana Grande).

Para esta apresentação especial, há expectativa de que ele mantenha vários desses hits, mas surpreenda o público com uma ou mais faixas inéditas de seu próximo álbum, "Hurry Up Tomorrow". O novo disco foi anunciado recentemente, mas ainda não tem uma data oficial de lançamento, o que aumenta a curiosidade em torno de possíveis prévias durante o show.

Quem vai participar do show?

Há fortes rumores de que Anitta possa se juntar a The Weeknd no palco durante o show em São Paulo. A cantora está na cidade para sua apresentação no jogo da NFL na sexta-feira, 6.

Nesta semana, The Weeknd confirmou à revista "Billboard Brasil" que uma parceria com Anitta estará presente em seu próximo álbum, "Hurry Up Tomorrow", aumentando ainda mais as expectativas para o show.

Horário e como chegar ao show?

Para o show do The Weeknd neste sábado, 7, os portões do Estádio MorumBIS abrem às 16h00, embora o cantor só suba ao palco às 21h00. Como será sua única apresentação no Brasil, a organização recomenda que os fãs cheguem cedo para evitar problemas na entrada.

O MorumBIS está localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 01, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Para chegar ao estádio, a Linha 4-Amarela do Metrô é uma boa opção. A estação São Paulo-Morumbi fica a 1,5 km do local, cerca de 25 minutos de caminhada pela Avenida Jorge João Saad.

A Linha 4-Amarela está conectada às Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha do metrô e à Linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos, facilitando o acesso de várias partes da cidade. A ViaMobilidade, que opera a linha, informou que haverá reforço na operação, especialmente na estação São Paulo-Morumbi e nas estações de transferência. No entanto, o horário de funcionamento será o habitual: das 4h40 à meia-noite.

Onde assistir ao show online?

A apresentação especial de The Weeknd em São Paulo será transmitida gratuitamente e ao vivo pelo YouTube, proporcionando a todos os fãs a chance de assistir ao show, mesmo à distância.