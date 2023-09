The Town: veja horários e o line-up completo do dia 9 de setembro

Seguindo a linha de shows no The Town, este sábado promete um dia mais voltado para o rock. O festival recebe no dia 9 de setembro as bandas Foo Fighters, Yeah Yeah Yeahs, Wet Leg e Garbage como artistas internacionais no palco Skyline e The One. Cantores nacionais como Pitty, Barão Vermelho, Detonautas e Terno Rei também se apresentam hoje.

O The Town chega à capital paulista com a promessa de se tornar o "Rock in Rio de São Paulo". O evento, que acontece no Autódromo de Interlagos, é dos mesmos criadores do festival conhecido pelo mundo todo. Esse é o penúltimo dia do festival, que se encerra amanhã, domingo, 10.

A previsão é que o evento paulista receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias de evento. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

