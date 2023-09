The Town: veja horários e o line-up completo do dia 10 de setembro

O último dia do The Town promete shows incríveis de grandes artistas nacionais. Neste domingo, 10, o destaque é para cantores voltados para o público LGBTQIA+. Pablo Vittar, Liniker, Glória Groove, Iza, entre outros, agitam os principais palcos do festival.

Hoje também o destaque é para o segundo show de Bruno Mars, que encantou o público no último domingo. O artista fez uma apresentação histórica de música e dança, além de apaixonar o público com as brincadeiras em português.

O The Town chega à capital paulista com a promessa de se tornar o "Rock in Rio de São Paulo". O evento, que acontece no Autódromo de Interlagos, é dos mesmos criadores do festival conhecido pelo mundo todo. Esse é o penúltimo dia do festival, que se encerra amanhã, domingo, 10.

A previsão é que o evento paulista receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias de evento. Só nos dois primeiros dias, o festival recebeu 200 mil.

Serão cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

