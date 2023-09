The Town: vai chover no fim de semana? Veja previsão do tempo

Os primeiros dias do The Town começam nesta semana e muitos brasileiros apaixonados por música estão ansiosos para curtir os shows de grandes nomes do cenário nacional e internacional.

Dos mesmos criadores do Rock In Rio, o festival acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A previsão é que o evento receba cerca de 500 mil pessoas em cinco dias. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo.

Embora muitas pessoas estejam animadas, sempre há dúvidas sobre possibilidades de chuvas e ventania ou céu nublado, o que deixa público indeciso quanto ao que levar, como se vestir e se preparar para curtir o festival sem enfrentar perrengues.

Confira a previsão do tempo para cada dia do The Town:

2 de setembro, sábado

Segundo informações do site Climatempo, a estreia do festival vai contar com sol e aumento de nuvens logo pela manhã. No entanto, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

A temperatura máxima vai chegar a 27º e a mínima a 14º. Haverá também baixa umidade de ar — queda de 89%. E volume de chuva em 3 mm.

Vale a pena levar itens necessários para se proteger dos raios solares e da chuva, como protetores e capas.

3 de setembro, domingo

Por outro lado, o segundo dia do The Town deve deixar o público mais tranquilo com a meteorologia. O domingo será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva.

A temperatura máxima vai chegar a 27ºC, enquanto a mínima será de 15ºC, a partir do entardecer. Mas a umidade do ar deve continuar baixa — queda de 73%.

7 de setembro, quinta-feira

De acordo com o Climatempo, o dia promete sol e aumento de nuvens pela manhã. No entanto, o clima vai começar a mudar durante a tarde, com início de pancadas de chuva e ventania de 14 km/h, que devem se estender até à noite.

Na quinta-feira, a temperatura mínima será de 15ºC e a máxima de 27ºC.

9 de setembro, sábado

O último sábado do The Town é uma boa oportunidade para quem quer curtir as bandas favoritas sem se preocupar com o clima. O dia será de bastante sol pela manhã e céu nublado durante a tarde. À noite, pode haver ventania de 20 a 30 km/h, mas sem previsão de chuva.

A temperatura terá mínima de 16ºC e máxima de 32ºC.

10 de setembro, domingo

O encerramento do festival será um dia com céu limpo e ensolarado. Com o surgimento de nuvens durante a tarde. Não há previsão de pancadas de chuva.

A temperatura terá mínima de 16ºC e máxima de 31ºC. Além de umidade em 50%.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

Com a temperatura nas alturas, não se esqueça de protetor solar e óculos de sol;

Como festival conta com banheiros químicos, uma sugestão é levar um papel higiênico;

Caso você tenha uma power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

O autódromo é gigantesco então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;

Leve uma canga caso queira descansar no gramado;

Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado.

Qual é o valor dos ingressos do The Town?

A venda adicional dos ingressos do The Town ainda está disponível e tem o mesmo valor da venda geral, anunciada alguns meses atrás. O valor varia entre R$ 815 (inteira) e R$ 407,50 (meia-entrada). Não há cobrança de taxas adicionais.

De acordo com a Ticketmaster, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito (parcelamento em até seis vezes sem juros), ou Pix. Clientes Itaú tem como vantagem o parcelamento em até oito vezes sem juros.